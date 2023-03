Resident Evil 4: Teaser-Webseite lässt euch Rätsel lösen – Dateigröße bekannt

Wie ihr wisst verschwindet in „Resident Evil 4“ auf mysteriöse Art die Tochter des amerikanischen Präsidenten. Um der Sache schon vor der Veröffentlichung auf den Grund zu gehen, könnt ihr jetzt ein geheimes Agenten-Portal betreten. Ruft dazu die Webadresse babyeagleismissing.com auf.

Erster Hinweis: Baby Eagle ist der Codename für die Präsidententochter Ashley Graham.

Habt ihr die Webseite aufgerufen, lest ihr als Erstes eine Warnung von Agent Greene. Nachdem Ashley entführt wurde, braucht er zwingend eure Unterstützung.

„Die ersten 24 Stunden sind extrem wichtig. Wenn wir in dieser Zeit keine Spur von Baby Eagle bekommen, sind wir tot. Und sie ist es vielleicht auch. Ich habe den ersten Tatortbericht und einige am Tatort sichergestellte Beweise beigefügt. Schauen Sie es sich an und sehen Sie, was Sie daraus machen können. Halten Sie außerdem Ausschau nach Nachrichten von meinen Kollegen. Die ganze Abteilung ist an diesem Fall beteiligt“, schreibt Greene unter anderem.

Zu sehen bekommt ihr einen ersten Bericht vom Tatort und die dort sichergestellten Spuren. Analysiert diese Inhalte und löst Rätsel, um den Agenten behilflich zu sein. Eines dieser Rätsel ist ein zerrissenes Dokument, das ihr wie ein Puzzle zusammensetzen müsst. Danach müsst ihr einen Hinweis finden, um eine Location ausfindig zu machen. Habt ihr das gefunden, müsst ihr die Antwort auf der Startseite als Kommentar hinterlassen. Danach erwarten euch weitere Rätsel.

Capcom liefert hiermit Infos zur Hintergrundgeschichte von „Resident Evil 4“. Habt ihr alles erledigt, seid ihr optimal für Leon S. Kennedys Mission im ländlichen Spanien vorbereitet.

Dateigröße ist fast das Doppelte von Village

Dem Xbox-Store können wir zudem entnehmen, wie groß das Remake ausfällt: Mit rund 67 Gigabyte beträgt die Dateigröße fast das doppelte von „Resident Evil Village“. Der achte Hauptableger benötigte nämlich nur 35 Gigabyte Speicherplatz.

Auch die vorherigen Ableger sind wesentlich kleiner. Hier eine Übersicht:

„Resident Evil 7“: 20 Gigabyte

20 Gigabyte „Resident Evil 2“-Remake: 21 Gigabyte

21 Gigabyte „Resident Evil 3“-Remake (mit Multiplayer): 43 Gigabyte

Die Veröffentlichung des nächsten Capcom-Remakes erfolgt am 24. März. In weniger als drei Wochen ist es also endlich so weit.

