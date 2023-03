UK-Charts: Hogwarts Legacy erneut an der Spitze – Starker Start für Metroid Prime

Zum Start in die neue Woche stehen die aktuellen Retail-Charts aus Großbritannien bereit. Wie sich diesen entnehmen lässt, gelang es dem magischen Open-World-Abenteuer "Hogwarts Legacy" ein weiteres Mal, die Spitzenposition zu verteidigen.

Wie gehabt bedachten uns GamesIndustry.biz und die Marktforscher von GfK pünktlich zum Start in die neue Woche mit den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien.

In diesem werden ausschließlich die Verkäufe über den britischen Einzelhandel berücksichtigt, während die Download-Verkäufe in Form von separaten Charts erhoben werden. Wie sich den Retail-Charts von der Insel entnehmen lässt, gelang es dem magischen und von Avalanche Software entwickelten Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ in der Verkaufswoche vom 27. Februar bis zum 4. März 2023 ein weiteres Mal, die Spitzenposition zu verteidigen.

Dicht gefolgt vom ersten Neueinsteiger in Form von „Metroid Prime: Remastered“, der in Großbritannien den vierterfolgreichsten Retail-Verkaufsstart der Seriengeschichte hinlegte und die Spitzenposition laut GfK um gerade einmal 1.000 Einheiten verpasste. Auf den weiteren Plätzen fanden sich diverse alte Bekannte aus den letzten Wochen und Monaten ein – darunter die Fußball-Simulation „FIFA 23“, der gefeierte Action-Titel „God of War: Ragnarök“ oder der Fun-Racer-Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“.

Beim zweiten Neueinsteiger der letzten Woche handelt es sich um Team Ninjas Soulslike-Titel „Wo Long: Fallen Dynasty“, der auf Platz 8 einstieg und 96 Prozent seiner Retail-Verkäufe auf der PlayStation 4 oder der PlayStation 5 erzielte. Hier muss allerdings angemerkt werden, dass „Wo Long: Fallen Dynasty“ auf den Xbox-Systemen, auf denen Spiele in Großbritannien verstärkt online verkauft werden, vom ersten Tag an im Xbox Game Pass verfügbar ist.

Anbei die Top 10 der vergangenen Woche.

UK: Die Top 10 der Retail-Charts (27.2. – 4.3.2023)

1. Hogwarts Legacy

2. Metroid Prime Remastered

3. FIFA 23

4. God of War Ragnarok

5. Mario Kart 8 Deluxe

6. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

7. Call of Duty: Modern Warfare 2

8. Wo Long: Fallen Dynasty

9. Minecraft: Switch Edition

10. Grand Theft Auto 5

Quelle: GamesIndustry.biz

