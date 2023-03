Dead by Daylight: Tools of Torment-Kapitel mit Schädelhändlerin veröffentlicht

Spieler von "Dead by Daylight" können sich in ein neues Kapitel stürzen. Diesmal sind die Schädelhändlerin sowie das Geschwisterpaar Thalita und Renato mit von der Partie.

Für „Dead by Daylight“ wurde das inzwischen 27. Kapitel namens „Tools of Torment“ veröffentlicht. Es führt die Spieler zurück in die Neuzeit und bringt mit der Schädelhändlerin eine neue Killerin in das Spiel. Hinzu kommt das Geschwisterpaar Thalita und Renato Lyra.

Die Schädelhändlerin ist eine Meisterjägerin, die makabere Technologie nutzt, um ein Netz der Überwachung zu weben. Mit Hilfe ihrer Drohnen, die aus den Überresten ihrer Opfer gefertigt werden, hat sie eine ständige Informationsquelle. Ihr Jagdstützpunkt befindet sich im Schutzwald, sodass Spieler auf der Karte auf ihre luxuriöse, aber erschreckende Ausstattung treffen werden.

Ein weiteres Feature von „Tools of Torment“ ist das Konzept, einen neuen Teil in eine bestehende Karte einzufügen und dadurch das Layout dauerhaft zu verändern.

Das sind die neuen Überlebenden

Das Geschwisterpaar Thalita und Renato kommt mit neuen Talenten daher, die auf Teamwork ausgerichtet sind und aktiviert werden, sobald sich Thalita und Renato in der Nähe anderer Überlebender befinden. Wenn Thalita einen Überlebenden heilt, erhöht ihre Fähigkeit namens „Teamwork: Starkes Duo“ die Bewegungsgeschwindigkeit für den geheilten Überlebenden und für sie selbst.

Wenn Renato von einem anderen Überlebenden geheilt wurde, aktiviert sich seine Fähigkeit „Teamwork: Gemeinsame Tarnung“. Sie versteckt Kratzspuren, wenn die beiden Spieler dicht beieinander bleiben.

Spieler haben im Laufe des neuen Kapitels ebenfalls die Möglichkeit, aus der „Sonhadores Sombrios“-Sammlung ein seltenes Outfit für die Schädelhändlerin zu erwerben, das vom Manga ihres verstorbenen Vaters inspiriert wurde. Thalita und Renato können in ihren seltenen Outfits aus der Familienalbum-Sammlung gekleidet werden, wobei Thalita ein tropisches zweiteiliges Badeoutfit trägt und Renato eine Kite-Surfing-Short.

In den nächsten Wochen erscheinen zwei weitere Sammlungen: Ab dem 22. März erhalten mehrere Überlebende und Killer neue Techwear-Outfits. Nachfolgend steht ein Trailer zu „Tools of Torment“ bereit:

