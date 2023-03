Dead Cells: Return to Castlevania ist ab sofort verfügbar

Bei „Dead Cells: Return to Castlevania“ handelt es sich um die bislang größte, kostenpflichtige Erweiterung. In dieser trifft „Dead Cells“ auf „Castlevania“. Passend zum heutigen Launch gibt es einen neuen Trailer.

Heute geht die mittlerweile vierte kostenpflichtige Erweiterung zu „Dead Cells“ an den Verkaufsstart. Motion Twin und Evil Empire veröffentlichen „Dead Cells: Return to Castlevania“, das zu einem Preis von 9,99 Euro für PS4, Nintendo Switch, Xbox One und den PC via Epic Games und Steam heruntergeladen werden kann. Dabei handelt es sich um den bislang größten DLC, der neben einer neuen Geschichte zwei neue Level und drei neue Bosse enthält.

In der Kooperation trifft die Welt von „Dead Cells“ auf die Gothic-Welt von „Castlevania“. Sobald der DLC heruntergeladen wurde, erscheint plötzlich ein Tor zu einem imposanten Schloss. Ein Ritter namens Richter, den viele Fans als Protagonisten aus „Castlevania“ kennen dürften, bittet um Hilfe. Hinter den Schlossmauern verbirgt sich nämlich der mysteriöse Dracula, der bekämpft werden muss.

Dead Cells vereint sich mit Castlevania

Mit dem DLC kommen insgesamt 14 neue Waffen ins Spiel, darunter die Heilige Peitsche, die Wurfaxt oder das Weihwasser. Mit diesen Waffen werden Draculas Schergen, zu denen Harpyien, Werwölfe und Spuk-Rüstungen zählen, zum Kinderspiel. Die Items wurden an das rasante Tempo von „Dead Cells“ angepasst.

Im Schloss gibt es übrigens geheime Räume, in denen zahlreiche Geheimnisse warten. In einem solchen Raum ist es beispielsweise möglich, Richter als spielbaren Charakter freizuschalten. Aber auch Alucard, Maria Renard, Trevor Belmont und Sypha Belnades zählen zu den insgesamt 20 Outfits, die im Laufe des Spiels freigeschaltet werden können.

Während wir uns durch das Schloss begeben, laufen im Hintergrund über 60 Klassiker aus dem Soundtrack von „Castlevania“. Von diesen 60 Liedern wurden 12 eigens für „Dead Cells“ angepasst, ohne den Stil des Originals zu verlieren.

Weitere Meldungen zu „Dead Cells“:

Passend zum Release gibt es einen neuen Trailer, in dem wir Gameplay-Material aus dem DLC zu sehen bekommen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Dead Cells.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren