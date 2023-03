Marvel’s Wolverine: Steven Blum könnte als Synchronsprecher zurückkehren

Steven Blum hat Wolverine in vielen Adaptionen wie „Wolverine and the X-Men“ und „Hulk vs. Wolverine“ seine Stimme geliehen. Nun könnte er in „Marvel's Wolverine“ zurückkehren.

Steven Blum ist langjähriger Synchronsprecher des Comichelden Wolverine und könnte für Insomniac Games kommendes Spiel „Marvel’s Wolverine“ erneut vors Mikro treten. Das glauben zumindest einige Fans, denn sie bringen ein Video, das der Synchronsprecher vor einiger Zeit hochgeladen hat, mit dem Marvel-Titel in Verbindung.

In dem Video spricht Blum darüber, dass er gerade eine Motion Capturing Session hinter sich gebracht hat. Dafür nimmt eine Infrarotkamera die Punkte auf, die sich Blum nach einem bestimmten Muster selbst ins Gesicht gezeichnet hat.

Durch diese Technik können die Gesichtsbewegungen des Synchronsprechers detailliert erfasst und ins Spiel implementiert werden. Das sorgt für einen höheren Grad der Immersion und lässt die Mimik der Charaktere realistischer wirken.

Steven Blum ist kein Unbekannter

Das Motion Capturing hat der Synchronsprecher für ein Spiel durchgeführt, über das er aufgrund einer Verschwiegenheitsklausel noch nicht sprechen darf. Das könnte tatsächlich auf „Marvel’s Wolverine“ zutreffen, da es frühestens im Herbst 2024 erscheinen soll.

Seinen aktuellsten Auftritt in einem Videospiel hatte Blum in „Marvel’s Midnight Suns“, wo er ebenfalls Wolverine vertont. Andere Videospiele, in denen Blum vorkommt, sind beispielsweise „The Callisto Protocol“ oder „The Last of Us Part 2“, in denen er unterschiedliche Charaktere synchronisiert.

Abgesehen davon kennen wir Blum unter anderem als Ares aus „God of War: Ascension“ oder Sam aus „Metro Exodus“. Seine Liste an Videospielen, in denen er auftaucht, ist äußert lang. Blum arbeitet nämlich seit 1995 als Synchronsprecher in der Videospielbranche.

Bedenkt allerdings, dass es sich dabei lediglich um ein Gerücht handelt. Es macht zwar Sinn, dass Blum als Wolverine zurückkehren könnte, doch wir sollten abwarten, bis wir die offizielle Bestätigung der Verantwortlichen hinter „Marvel’s Wolverine“ bekommen.

