Postal 4: Das schlechteste Spiel 2022 erscheint für PS4 und PS5

"Postal 4: No Regerts" erscheint für die beiden Konsolen PS4 und PS5. Angekündigt wurde der Termin mit einem Trailer. Doch Vorsicht: Die PC-Version konnte im vergangenen Jahr nicht überzeugen

„Postal 4: No Regerts“, ein Ego-Shooter, der laut Entwickler „von Millionen von Spielern geliebt wird“, hat einen für PS4 und PS5 gültigen Termin. Für die beiden genannten Konsolen erscheint der Titel am 31. März 2023, nachdem schon im vergangenen Jahr der PC-Launch erfolgte.

Damit Spieler wissen, was auf sie zukommt, wurde gleichzeitig ein Trailer veröffentlicht, der unterhalb dieser Zeilen gestartet werden kann und auf die Veröffentlichung auf dem PlayStation-Duo aufmerksam macht.

Lohnt der Kauf?

Es scheint, dass es viele Spiele gibt, die eine bessere Investition wären. Auf Metacritic kommt „Postal 4: No Regerts“ auf einen Metascore von gerade einmal 30. Mit einem User-Score von 4.9 sind die Spieler immerhin zufriedener.

CD Action schrieb im vergangenen Jahr im Test-Fazit: „Postal 4: No Regerts ist eine Monstrosität, die schlampig aus schrecklichen Witzen und zahlreichen Bugs zusammengebastelt wurde. Das Spiel hat meine Geduld bei jedem Schritt auf die Probe gestellt.“

Ähnlich äußerte sich GameSpot: „Postal 4: No Regerts hat weder Humor noch irgendetwas, das auch nur annähernd Spaß macht oder eine ansprechende Spielmechanik bietet. Das Einzige, was es in Hülle und Fülle hat, sind ständige technische Probleme, die die lange Checkliste ungeheuerlicher Unzulänglichkeiten des Spiels nur noch verlängern.“

Man solle nicht eine Sekunde lang glauben, dass „Postal 4“ auch nur in die Nähe von „So schlecht, dass es gut ist“ kommt. An diesem Spiel gebe es nichts zu verbessern und es sei eine wirklich furchtbare Erfahrung, die „um jeden Preis vermieden werden sollte“.

„Postal 4“ wurde im vergangenen Jahr sogar das am schlechtesten bewertete Spiel auf Metacritic:

Falls ihr euch davon nicht abschrecken lasst: Im PlayStation Store ist „Postal 4: No Regerts“ bereits gelistet und kann dort auf die Wunschliste gepackt werden. Ein Preis steht noch nicht fest. Einen Hinweis könnte aber Steam geben, wo für die PC-Version 38,99 Euro fällig werden.

