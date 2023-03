Rainbow Six Siege: „Operation Commanding Force“ hat heute das achte Jahr eröffnet

Rainbow Six Siege:

In "Tom Clancy's Rainbow Six Siege" steht mit "Operation Commanding Force" eine neue Season voller neuer Inhalte bereit. Freut euch unter anderem auf eine neue Angreiferin!

Ubisoft hat am heutigen Abend die erste Season des achten Jahres von „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ an den Start gebracht. Somit können die Spieler ab sofort die neuen Inhalte von „Operation Commanding Force“ erleben, die unter anderem einen neuen Operator beinhaltet.

Anti-Cheat-Methoden, Balancing-Updates und mehr

Bei dem neuen Operator handelt es sich um Brava, eine brasilianische Angreiferin, die mit der Kludge-Drohne feindliche Technologie sabotieren kann. Sie übernimmt damit die Kontrolle über diese Geräte oder zerstört sie. Somit kann sie unter anderem Kapkans Fallen gegen die Verteidiger einsetzen. Die nutzt die PARA-308 oder die CAMRS als Primärwaffe und hat als Zweitwaffe die Auswahl zwischen einer USP40 und einer Super Shorty.

Des Weiteren haben die Entwickler das MouseTrap-Feature eingeführt, das Nutzer von Maus und Tastatur auf Konsolen identifiziert. Dazu heißt es von offizieller Seite:

„Einige Spieler:innen verwenden Maus und Tastatur anstelle eines Controllers auf den Konsolen, was ihnen einen unfairen Vorteil verschafft. MouseTrap wurde entwickelt, um diese Spieler:innen zu erkennen und für unfaires Verhalten zu bestrafen. Dabei wird die Strafe zusätzliche Latenz zu den Eingaben dieser Benutzer hinzufügen, was es schwieriger macht, mit ihrem Operator zu zielen und zu schießen. Wenn sich ein entdeckter Benutzer dafür entscheidet, mit einem Controller zu spielen, wird die Strafe schrittweise reduziert und nach ein paar Spielen wieder auf den Normalzustand zurückgesetzt.“

Es wird auch weiter gegen toxisches Verhalten vorgegangen, indem man eine neue Rufstrafe für den Missbrauch des Sprachchats einführt. Bei aktiver Strafe werden Wiederholungstäter standardmäßig stummgeschaltet, damit hasserfüllte und störende Inhalte im Sprachchat vermieden werden. In diesem Fall können die Spieler nur gehört werden, wenn die Stummschaltung von anderen Spielern manuell aufgehoben wird.

Mit der neuen Season soll auch mehr Fokus auf zielgerichtetes Handeln, Präzision und kreative Taktiken gelegt werden. Das Nachladesystem wurde überarbeitet, sodass der Spieler ohne Magazin dasteht, wenn er die Animation des Nachladens unterbricht. Nur bei Closed-Bolt-Waffen wird weiterhin ein einziger Schuss im Magazin verbleiben. Ein Balancing-Update für Zero, Änderungen am Balancing von Waffenaufsätzen, Verbesserungen an der Benutzeroberfläche des Spielabschnitts und weitere Anpassungen runden die neuen Inhalte ab.

Ein neuer Battle-Pass mit einer Vielzahl an kosmetischen Inhalten steht selbstverständlich ebenfalls zur Verfügung.

