The DioField Chronicle: Update 1.20 mit neuen Geschichten, Missionen und mehr veröffentlicht

The DioField Chronicle:

Ab sofort steht das Content-Update 1.20 zum Strategie-Rollenspiel "The DioField Chronicle" bereit. Geboten werden verschiedene neue Geschichten und Missionen. Ein passender Trailer stimmt auf die neuen Inhalte ein.

"The DioField Chronicle" wurde durch neue Inhalte erweitert.

Nach der offiziellen Ankündigung im vergangenen November steht das umfangreiche Content-Update 1.20 zum Strategie-Rollenspiel „The DioField Chronicle“ ab sofort auf allen Plattformen bereit.

Das frisch veröffentlichte Content-Update umfasst zum einen ein neues Szenario mit Geschichten und Nebenmissionen, die ihr mit dem aus dem Hauptspiel bekannten Charakter Waltaquin Redditch in Angriff nehmt. Gleichzeitig erhaltet ihr Zugriff auf einen neuen Bereich auf der Karte, der den Namen Basement (Camp) trägt, und die „Magic Tomes“-Fähigkeiten von Waltaquin Redditch.

„Magic Tome“ setzt sich aus verschiedenen Necromancy- und Necrotiem-Skills zusammen, die euch in die Lage versetzen, Skelettkrieger in der Schlacht zu beschwören oder eure Einheiten in Skelettdrachen zu verwandeln.

Ein mächtiger Gegner und ein neuer Schwierigkeitsgrad

Wer auf der Suche nach besonders knackigen Herausforderungen sein sollte, kommt im Rahmen des neuen Updates zu „The DioField Chronicle“ ebenfalls auf seine Kosten. Zum einen könnt ihr euch dem Behemoth stellen, einem mächtigen Boss, der von den Entwicklern als der bisher stärkste Gegner in der Welt von „The DioField Chronicle“ beschrieben wird.

Ebenfalls an Bord befindet sich der „Very Hard“ genannte Schwierigkeit, dessen Name bereits deutlich machen dürfte, was euch hier erwartet. Abermals werden eure strategischen Fähigkeiten im Kampf und eure Charaktere auf eine ernsthafte Probe gestellt. Den Schlusspunkt unter das neue Update setzt der Extra-Modus, bei dem es sich schlichtweg um das „New Game Plus“ handelt.

Ein frisch veröffentlichter Trailer, der parallel zum Content-Update 1.20 veröffentlicht wurde, soll euch auf die vor euch liegenden Abenteuer und Herausforderungen einstimmen.

Weitere Meldungen zu The DioField Chronicle:

„The DioField Chronicle“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

