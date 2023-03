WWE 2K23: Der MyGM-Modus im Video – Mehr GMs, Matcharten und weitere Neuerungen

In der kommenden Woche wird die Wrestlingsimulation „WWE 2k23“ einmal mehr die Spieler ins Seilgeviert steigen lassen. Nachdem man bereits den vollständigen Launch-Kader sowie die geplanten Season Pass-Inhalte angekündigt hatte, hatten Xavier Woods und Tyler Breeze auf dem von der WWE geführten YouTube-Kanal „UpUpDownDown“ die Chance den diesjährigen MyGM-Modus zu spielen.

Ein erweiterter MyGM-Modus

Dadurch bekommen wir auch einen Ausblick auf die Neuerungen, die der im letzten Jahr überaus beliebte Modus mit sich bringt. Unter anderem haben die zuständigen Entwickler von Visual Concepts fünf neue GMs hinzugefügt. Dabei handelt es sich um Xavier Woods, Tyler Breeze, Kurt Angle, Mick Foley und Eric Bischoff.

Außerdem wurden NXT 2.0 sowie WCW als neue Brands etabliert, während auch sieben weitere Matcharten zur Auswahl stehen. Darunter sind Steel Cage und Last Man Standing zu finden. Die Entwickler haben auch mehr Struktur in den Modus integriert. indem man die Spieler vor Herausforderungen stellt. Möglicherweise verdienen sie sich ihren Platz in der Hall of Fame. Dieses Mal kann man auch mehrere Saisons spielen und den MyGM-Modus nahezu ewig weiterführen.

Auch für die Creation Suite versprechen die Entwickler einige neue Inhalte. Über 600 neue Teile sollen für die Erstellung des ultimativen Wrestlers bereitstehen. Zudem wird man wieder überaus ausführlich eigene Eintritte erschaffen können.

„WWE 2K23“ wird ab dem 17. März 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich sein. Wer sich die Deluxe oder die Icon Edition kauft, darf bereits am 14. März 2023 loslegen.

