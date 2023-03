Blade of Darkness: Neuauflage des Action-RPGs erscheint wohl auch für PS4 & PS5

Blade of Darkness:

Bisher erschien die Neuveröffentlichung des düsteren Action-Rollenspiel-Klassikers "Blade of Darkness" lediglich für den PC und Nintendos Switch. Wie eine aktuelle Trophäen-Liste vermuten lässt, werden in Kürze allerdings auch die PlayStation-Konsolen versorgt.

In den vergangenen Monaten nahmen Trophäen-Listen, die auf Plattformen wie Exophase auftauchten, immer wieder Überraschungen und Ankündigungen durch die jeweils verantwortlichen Entwickler vorweg.

So geschehen auch im Fall des knackigen Action-Rollenspiels „Blade of Darkness“ aus dem Jahre 2001, das in einer leicht überarbeiteten Form für den PC und die Switch veröffentlicht wurde. Wie sich einer auf Exophase entdeckten Trophäen-Liste entnehmen lässt, werden die PlayStation 4 und die PlayStation 5 auf kurz oder lang ebenfalls versorgt.

Auch wenn eine offizielle Bestätigung seitens der Entwickler von Rebel Act noch auf sich warten lässt, entpuppte sich Exophase in der Vergangenheit als sehr verlässliche Quelle. Eine entsprechende Ankündigung seitens der Rebel Act Studios dürfte also nur noch eine Frage der Zeit sein.

Schlagt eine finstere Bedrohung zurück

In „Blade of Darkness“ führt euer Weg in ein krisengeschütteltes Königreich, dessen Grenzen von den tapferen Rittern des Königs bewacht werden. Allerdings wächst die Bedrohung, die von den erstarkten Ork-Clans ausgeht, kontinuierlich. Dies versetzt die aggressiven Grünhäute in die Lage, regelmäßig Überfälle auf menschliche Siedlungen durchzuführen und für allerlei Aufruhr zu sorgen. Dies ist jedoch nur der Anfang.

„Chaos regiert die Welt. Nur die Ältesten erinnern sich noch an die Heldengeschichten einer Handvoll Krieger, die in vergangenen Zeiten gegen die Mächte des Chaos gekämpft haben. Ianna, die Mutter aller Lebewesen, gab dem Helden ein mächtiges Schwert, um das Böse zu besiegen. Aber das sind Geschichten der Vergangenheit. Es braucht einen neuen Helden, des Schwertes würdig um das Böse zu besiegen… Diesmal für immer“, so die Beschreibung der Handlung weiter.

In „Blade of Darkness“ schließt ihr euch dem Kampf gegen das Böse an und entscheidet euch für einen von vier Champions. Zur Auswahl stehen Tukaram, der Barbar, Naglfar, der Zwerg, Sargon, der Ritter, oder Zoe, die Amazone. Alle Charaktere bieten individuelle Stärken und Schwächen, die im Kampf berücksichtigt werden müssen.

Weiter versprechen die Entwickler ein vielseitiges und brutales Kampfsystem sowie eine detaillierte Fantasy-Welt mit allerlei Monster, Schätzen und Schrecken.

