PlayStation Store: Bis zu 75 Prozent Rabatt – Großer Retro & Remastered-Sale gestartet

Auch am heutigen Mittwoch stellte Sony Interactive Entertainment einen neuen Sale im PlayStation Store bereit, der euch die Möglichkeit bietet, das eine oder andere Schnäppchen zu machen.

Der aktuelle Sale dreht sich um Retro- und Remastered-Titel, die um bis zu 75 Prozent reduziert wurden. Beispielweise wechselt die „Raccoon City Edition“, die sich aus den Remakes von „Resident Evil 2“ und „Resident Evil 3“ zusammensetzt, für 14,99 statt der gewohnten 59,99 Euro den Besitzer.

Zu den weiteren Schnäppchen auf Basis der beliebten Horror-Serie gehören das „Resident Evil 2 Remake“ für 12,49 Euro oder das auf 19,99 Euro reduzierte „Resident Evil Triple Bundle Pack“, das „Resident Evil 4“, „Resident Evil 5“ und „Resident Evil 6“ enthält.

Rollenspiele, Shooter und mehr

Doch nicht nur Horror-Fans kommen auf ihre Kosten. Auch im Bereich der Shooter, der Rollenspiele oder der Action-Adventure warten zahlreiche Angebote.

Darunter das Remaster von „Red Dead Revolver“ (8,99 Euro), die „Mega Man X Legacy Collection“ (7,99 Euro), die „Dead Island: Riptide Definitive Edition“ (2,99 Euro), „Heavy Rain“ (11,99 Euro), die überarbeitete Version des originalen „Final Fantasy VII“ (7,99 Euro), „Max Payne“ (8,99 Euro) oder „God of War 3: Remastered“ (9,99 Euro).

Der heute gestartete Retro- und Remastered-Sale setzt sich aus mehr als 270 Spielen und DLCs zusammen, die zu reduzierten Preisen erworben werden können. Da eine komplette Aufzählung aller Schnäppchen und Angebote den Rahmen sprengen würde, verweisen wir wie gehabt auf die offizielle Auflistung im hiesigen PlayStation Store.

An dieser Stelle sei zudem noch einmal daran erinnert, dass ihr euch aktuell nicht nur Schnäppchen sichern könnt. Darüber hinaus wurden in dieser Woche die PlayStation Plus Essential-Titel für den Monat März 2023 freigeschaltet – beispielsweise der von DICE entwickelte Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“.

Alle weiteren Details zu den PlayStation Plus Essential-Titeln findet ihr hier.

Quelle: PlayStation Store

