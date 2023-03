Project Zero – Die Maske der Mondfinsternis: Japan-Horror mit gemischten Wertungen

In dieser Woche kehrt der 2008 für die Wii veröffentlichte Horror-Titel "Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis" in einer überarbeiteten Form zurück. Ob sich ein genauerer Blick lohnt, verraten die internationalen Testwertungen.

Das noch recht junge Videospieljahr 2023 steht bisher ganz im Zeichen des Comebacks bekannter Horror-Klassiker. Nachdem im Januar das Remake zu „Dead Space“ erschien, kehrt Ende des Monats auch „Resident Evil 4“ in Form eines Remakes zurück.

Darüber hinaus veröffentlicht Koei Tecmo Games in dieser Woche ein Remaster zu „Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis“, das ursprünglich im Jahr 2008 für die Wii und ausschließlich in Japan erschien. Passend zum Release in dieser Woche erreichten uns heute die ersten internationalen Testwertungen, die leider ein gemischtes Bild zeichnen. Nach 13 Reviews bringt es die PS5-Fassung auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von 69 Punkten.

Laut den Testern punktet „Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis“ zwar mit der nach wie vor schaurigen Atmosphäre und einer spannenden Geschichte, wird allerdings spürbar von den Einschränkungen des damaligen Game-Designs ausgebremst. Unter dem Strich bleibt also eine Japan-Horror-Erfahrung für Fans des Genres, die angesichts der zweifelsfrei gebotenen Stärken mit den nicht mehr zeitgemäßen Spielmechaniken leben können.

PSU vergibt 7,5 Punkte und begründet die Wertung wie folgt: „Es ist vielleicht nicht perfekt, aber die Lokalisierung von Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis poliert das Originalprodukt auf eine Weise, die nur der Verpackung zugute kommt. Einige Dinge können nicht einfach verbessert werden, wie z. B. starre Hauptfiguren oder Kampfgrundlagen. Dies ist jedoch eine solide Anstrengung, das Spiel in die Staaten zu bringen. Horrorfans werden hier eine tolle Zeit haben. Das reicht möglicherweise aber nicht allen.“

6,5 Punkte und folgendes Fazit gibt es von Everyeye: „Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis erweist sich als zu konservativ, geprägt von langsamen und anachronistischen Spielrhythmen. […] Die Fans werden sicherlich die verbesserte Grafik, die realistischere Beleuchtung, die an ein traditionelles Pad angepasste Steuerung und das alternative Kostümfach sehr zu schätzen wissen. Allerdings werden diejenigen, die noch nie ein Project Zero ausprobiert haben, das sichtlich veraltetes Spielsystem kaum verdauen können.

DualShockers geht mit 5,9 Punkten und dem folgenden Fazit etwas härter ins Gericht: „Diese Neuveröffentlichung des Wii-Horrorspiels von 2008 hat Anklänge an das, was diese klassische Horrorserie großartig macht, wird aber durch ein schwerfälliges Tempo, umständliche Steuerung und das Fehlen echter Schrecken erstickt.“

Die Testwertungen in der Übersicht

PSX Brasil – 84

Hardcore Gamer – 80

Hobby Consolas – 77

Checkpoint Gaming – 75

PlayStation Universe – 75

Noisy Pixel – 75

GamersRD – 75

Gamingbolt – 70

Everyeye – 65

Push Square – 60

Guardian – 60

DualShockers – 59

But Why Tho? – 50

„Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis“ wird am morgigen Donnerstag, den 9. März 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

