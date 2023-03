PS5: Verkäufe in Japan um 457 Prozent gestiegen

Die PS5 gewinnt weltweit an Fahrt. Im Februar konnte in Japan im Jahresvergleich ein enormer Zuwachs erzielt werden, der die Nintendo Switch auf den zweiten Platz rutschen ließ.

Sony konnte die PS5-Lieferprobleme in den vergangenen Monaten weitgehend abbauen, was in verschiedenen Ländern zu steigenden Verkäufen führte. Auch in Japan geht der Absatz verglichen mit dem Vorjahr quasi durch die Decke. Im Jahresvergleich konnte die PS5 im Februar einen Verkaufszuwachs von 457 Prozent hinlegen.

Den Angaben der Famitsu (via VGC) zufolge war die PS5 im Februar mit 366.982 verkauften Einheiten im Land der aufgehenden Sonne die meistverkaufte Hardware. Zum Vergleich: Im Februar 2022 waren es nur 65.772 verkaufte PS5-Konsolen. Die Nintendo Switch landete mit 221.041 Einheiten auf dem zweiten Platz.

Der Twitter-Nutzer Genki_JPN weist darauf hin, dass von der PS5 im Februar in Japan mehr Exemplare als in den ersten vier Monaten des Jahres 2022 zusammen verkauft wurden, was die erhöhte Verfügbarkeit in dieser Region untermauert.

Auch in anderen Regionen geht es deutlich voran. So stiegen die Verkäufe der PS5 im vergangenen Februar in Großbritannien um satte 316 Prozent.

Auch in Deutschland kann die PS5 nahezu uneingeschränkt gekauft werden, beispielsweise über PlayStation Direct, wo vier Optionen zur Verfügung stehen, darunter das Standardmodell mit einem Controller, ein Bundle mit „God of War Ragnarök“, ein Bundle mit „Modern Warfare 2“ sowie ein Paket mit einem zusätzlichen DualSense-Controller. Die Preise liegen bei 549,99 bis 619,99 Euro. Und auch bei Amazon kann die PS5 mittlerweile zum Normalpreis bestellt werden*.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe führt die Spiele-Charts an

Während Sony mit der PS5 im Februar die japanischen Hardware-Charts anführen konnte, war Nintendo mit „Kirby’s Return to Dream Land Deluxe“ in den Spiele-Charts erfolgreich. 189.031 Exemplare wurden verkauft, während „Hogwarts Legacy“, das für PS5- und Xbox Series X/S-Konsolen erhältlich ist, auf 126.086 verkaufte Exemplare kam.

Das es Microsoft mit den Xbox-Konsolen auf dem japanischen Markt weiterhin schwer hat, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Verkäufe von „Hogwarts Legacy“ auf der PS5 getätigt wurden, was dem Hardware-Absatz einen zusätzlichen Schub gegeben haben könnte. Ebenfalls kam im Februar das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 auf den Markt.

Gerüchten zufolge wird in diesem Jahr ein neues Modell der PS5 veröffentlicht, bei dem Sony auf ein abnehmbares Laufwerk setzt. Damit würde das Unternehmen ein einheitliches Modell produzieren, bei dem die Zusammenführung mit dem Laufwerk optional ist. Die Markteinführung könnte im September erfolgen.

