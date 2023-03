Romancelvania: Mix aus Metroidvania und Dating-Sim ab sofort erhältlich

„Romancelvania“ ist ab sofort für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Im PS Store und im Microsoft Store kostet der Titel 24,99 Euro, bei Steam spart ihr bei einem Preis von 24,50 Euro ganze 49 Cent. Im Epic Games Store kostet das Spiel sogar nur 22,39 Euro. Ursprünglich war der Titel auch für PS4 geplant, doch die Umsetzung wurde noch während der Entwicklung eingestellt.

Das Spiel gehört sowohl dem Metroidvania- als auch dem Dating-Sim-Genre an. Wir schlüpfen in die Rolle eines freizügigen Dracula, der in einer Monster-Reality-Dating-Show landet, deren Moderator der Sensenmann höchstpersönlich ist.

Findet mit Dracula die große Liebe

In der Dating-Show können 12 übernatürliche Monster gedatet werden. Alle Monster sind vollständig vertont und müssen in Dialogen von Draculas Liebe überzeugt werden. Dabei stehen uns unterschiedliche Gesprächsoptionen zur Verfügung: Wir können beispielsweise mit den Monstern flirten oder sie durch eine andere Sichtweise abschrecken.

Die Monster können dann zu verschiedenen Orten wie den Hinterhöfen von Booty Bay ausgeführt und auf ein Date eingeladen werden. Haben wir kein Interesse an den Monstern, können wir sie auch eliminieren.

Neben der Dating-Show hüpft Dracula in bekannter Side-Scroller-Manier durch die Welt von Transsylvanien. Auf der Suche nach geeigneten Monstern für die Dating-Show müssen wir die unterschiedlichsten Bösewichte töten. Das Entwicklerteam von The Deep End Games verspricht ausgefallene Bosskämpfe.

Um uns durch die Gegnerhorden zu schnetzeln, stehen uns kultige Waffen, Elementare, Fledermäuse und Medusas „Headouken“ zur Verfügung. Bei Letzterem handelt es sich vermutlich um eine Anspielung auf das „Hadouken“ aus Capcoms „Street Fighter“-Reihe.

In „Romancelvania“ können wir nicht nur das Geschlecht von Dracula, sondern auch die Stimme des Vampirs anpassen. In dem passenden Launch-Trailer sehen wir, was uns mit diesem ungewöhnlichen Mix erwartet:

