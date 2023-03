Take-Two Interactive: Entlassungen in mehreren Bereichen bestätigt

Wie sich dem im vergangenen Monat vorgelegten Geschäftsbericht entnehmen ließ, verbuchte Take-Two Interactive im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 (1. Oktober – 31. Dezember 2022) Verluste in Höhe von 153,4 Millionen US-Dollar.

Nachdem CEO Strauß Zelnick im Rahmen einer Investorenkonferenz bereits andeutete, dass Take-Two Interactive mit Entlassungen auf die jüngere Entwicklung reagieren könnte, wurden diese nun auch offiziell bestätigt. Konkrete Zahlen nannte der Publisher zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass mehrere Bereiche des Unternehmens von den Entlassungen betroffen sind.

Darunter auch das auf Indie-Produktionen spezialisierte Publishing-Label Private Division, das in der Vergangenheit Titel wie „Kerbal Space Program 2“, „OlliOlli World“, „Rollerdrome“ oder „Hades“ veröffentlichte.

Sprecher verweist auf das Wachstum der Vergangenheit

In einem offiziellen Statement weist Take-Two-Pressesprecher Alan Lewis darauf hin, dass sein Unternehmen hinsichtlich der Belegschaft in den vergangenen Jahren kontinuierlich wuchs, nun allerdings dazu gezwungen ist, auf die aktuelle wirtschaftliche Situation zu reagieren. Weiter heißt es, dass die Entlassungen sowohl in den USA als auch bei Niederlassungen außerhalb der Vereinigten Staaten vorgenommen werden.

An der eigenen Strategie, in Talente und hochwertige Produktionen zu investieren, soll sich trotz der Entlassungen nichts ändern. Lewis dazu: „Wir können bestätigen, dass wir unsere US-Teams gezielt verkleinert haben. Vor allem in den Bereichen Corporate-Operations und Label-Publishing. Dies wird unsere Organisation besser an unsere langfristigen Prioritäten ausrichten.“

„Wir investieren weiterhin strategisch in unsere Talente und Technologien, um unsere langfristige Pipeline zu erfüllen, und die Auswirkungen dieser Änderungen auf unsere US-Entwicklungsteams waren minimal.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Daher können wir wohl davon ausgehen, dass die nicht näher konkretisierten Entlassungen bei Take-Two Interactive keinen Einfluss auf die Projekte des US-Publishers haben, die sich aktuell in Entwicklung befinden. Ob es auch beim Entwicklerstudio Rockstar Games, das aktuell am ambitionierten Open-World-Projekt „GTA 6“ arbeitet, zu Entlassungen kam, wurde in der Stellungnahme von Take-Two Interactive nicht kommentiert.

Quelle: PCGamer

Weitere Meldungen zu Take-Two Interactive.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren