The Ascent: Cyberpunk-Abenteuer in den Club der Millionenseller aufgenommen

Wie der Indie-Publisher Curve Games bekannt gab, erreichten die Verkaufszahlen des Cyberpunk-Abenteuers "The Ascent" kürzlich den ersten großen Meilenstein. Zur Zukunft der Marke wurden keine weiteren Details genannt.

"The Ascent" verkaufte sich mehr als eine Million Mal.

Nach der zeitexklusiven Veröffentlichung auf dem PC und der Xbox One wurde der Rollenspiel-Shooter „The Ascent“ im vergangenen Jahr auch für die PlayStation-Plattformen veröffentlicht.

Wie der auf Indie-Produktionen spezialisierte Publisher Curve Games bekannt gab, erreichte das von Neon Giant entwickelte Cyberpunk-Abenteuer kürzlich den ersten großen Meilenstein. Plattformübergreifend verkaufte sich „The Ascent“ demnach mehr als eine Million Mal. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Anzahl der Spieler und Spielerinnen deutlich höher liegen dürfte.

Auf der Xbox fand „The Ascent“ nämlich pünktlich zum Release den Weg in den Xbox Game Pass, was die eine Million verkaufter Einheiten noch einmal aufwerten dürfte.

Über die Zukunft der Marke wurde bisher nicht entschieden

Ob und in welcher Form es mit „The Ascent“ weitergehen könnte, wurde bislang leider nicht verraten. Nachdem der Cyberpunk-Shooter nach dem Release mit diversen Updates versehen wurde, erschienen im vergangenen Sommer die „The Heist“-Erweiterung und ein „New Game Plus“-Modus. Seitdem wurde es recht still um „The Ascent“, da sich die Entwickler von Neon Giant auch auf Nachfrage nicht zu einem möglichen Sequel äußern wollten.

Spielerisch versteht sich der Indie-Titel als ein Action-Rollenspiel im Format eines Twin-Stick-Shooters, der euch in eine farbenfrohe Cyberpunk-Welt versetzt, die von der Ascent Group kontrolliert wird. „Du bist ein Arbeiter und Sklave des Konzerns – genau wie alle anderen in deinem Bezirk. Doch eines Tages wirst du in eine Spirale katastrophaler Ereignisse hineingezogen. Die Ascent Group stellt aus unbekannten Gründen ihren Betrieb ein und das Überleben deines Bezirks steht auf dem Spiel“, heißt es zur Handlung weiter.

Wahlweise alleine oder kooperativ mit einem Freund oder einer Freundin geht ihr der düsteren Verschwörung, die zu den Geschehnissen von „The Ascent“ führten, auf den Grund.

„The Ascent“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

