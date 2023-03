Titanium Hound: 2D-Pixel-Abenteuer im Cyberpunk-Stil erscheint bald

„Titanium Hound“ erscheint am 11. März 2023 für PS4 und PS5. Der Titel spielt in einer düsteren Zukunft, in der die Teleportationstechnologie für Ärger sorgt.

Der Pixel-Plattformer „Titanium Hound“ beantwortet die Frage, wie ein mögliches Zukunftsszenario aussehen könnte. Schon in wenigen Tagen können wir selbst sehen, was sich das Entwicklerteam von Red Spot Sylphina für eine Zukunft vorstellt. Der 2D-Actiontitel im Cyberpunk-Stil erscheint nämlich schon am 11. März 2023 für PS4, PS5, PC, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S.

Bei dem Titel sticht vor allem die Pixel-Optik hervor. Im Mittelpunkt der Story stehen die namensgebenden Titanium Hounds. Dabei handelt es sich um riesige Roboter, die von einem Piloten gesteuert werden.

Die Teleportationstechnik brachte Ärger

Ein wissenschaftlicher Durchbruch macht es in „Titanium Hound“ möglich, Mikrobenkolonien als Energiequelle zu nutzen. Die Energiequelle wurde durch die Teleportation von organischem Material geschaffen, die zu einer Transformation des Ausgangsmaterials führte.

Doch die lebenden Batterien werden nicht nur für gute Zwecke, sondern auch für kriminelle Machenschaften verwendet. Um die Kriminalitätsrate zu senken, werden die Titanium Hounds eingesetzt. Denn wir bekommen es nicht nur mit menschlichen Gegnern zu tun: Durch den Versuch, große Lebewesen zu teleportieren, entstanden Zombies, die es auf uns abgesehen haben.

In der offiziellen Spielbeschreibung heißt es: „Nur wer sich einer Gruppe anschließt, die zumindest auf lokaler Ebene über genügend Macht verfügt, kann in dieser gnadenlosen Welt überleben. Das kann ein Unternehmen, eine Regierung oder eine Bande sein, auf jeden Fall, werden du und deine Gefährten sich nicht nur auf eure Waffen und physischen Kräfte verlassen können. Alle organisierten Gruppen verwenden Hilfsmittel und weltweite Netzwerke, um sich zu verteidigen und die Rivalen anzugreifen. In gefährlichen Situationen werden die verschiedensten Drohnen und Ausrüstungen eingesetzt.“

Als Pilot eines solchen bemannten Komplexes versuchen wir, die Stadtbewohner vor gehackten Drohnen, Zombies und anderen durchgeknallten Bösewichten zu beschützen. Doch mit der Zeit taucht eine viel größere Bedrohung auf, der wir uns stellen müssen.

