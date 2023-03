Decapolice: Neuer Trailer stellt Charaktere und Story vor

In „Decapolice“ lösen wir die Detektiv-Fälle nicht nur in der realen, sondern auch in einer virtuellen Welt.

Level-5 ist unter anderem für die „Professor Layton“-Reihe bekannt und hat damit bewiesen, dass es sich bestens mit der Detektiv-Arbeit auskennt. In diesem Jahr erscheint mit „Decapolice“ ein weiteres Detektiv-Spiel, das der Entwickler nun in einem Live-Stream näher vorgestellt hat. Der Titel soll für PS4, PS5 und Nintendo Switch erscheinen. Ein genaues Releasedatum wird wohl demnächst bekannt gegeben.

In „Decapolice“ schlüpfen wir in die Rolle des Nachwuchs-Detektivs Harvard Marks. Er muss eine von Kriminalität geplagte Open World-Stadt von seinen Verbrechern befreien. Seine Ermittlungen führt er nicht nur in der realen, sondern auch in einer virtuellen Welt namens Decasim durch. Sie ist eine perfekte Kopie der Realität und lässt viele Hinweise auf ehemalige Verbrechen zu.

Diese Mitstreiter hat Harvard

Der neue Stream von Level-5 ließ uns einen genaueren Blick auf Harvard erhaschen. Er ist einer von mehreren Detektiven des Broadstone Police Departments. Es gibt aber noch weitere Charaktere, die mit ihm zusammenarbeiten. So präsentierte Level-5 zusätzlich die Charaktere Carl Oxford, Zhang Tsinghua, Manimani Manqa und Mikey Princeton. Sie sind alles Detektive in der Ausbildung, die von der Ausbilderin Misae Cambridge geleitet werden.

In der virtuellen Welt Decaism laufen die gleichen Ereignisse ab wie in der realen Welt. Dort können nicht nur aktuelle Fälle, sondern auch solche nacherlebt werden, die vor vielen Jahren stattgefunden haben. Doch ein Hacker hat sich Zugriff zu den Avataren der Detektive verschafft und ihnen einen Cartoon-Look verpasst. Protagonist Harvard sieht beispielsweise aus wie eine Katze.

Wie es sich für einen waschechten Detektiv gehört, müssen Hinweise auf einem stilechten Pinboard kombiniert werden. Haben wir richtig geschlussfolgert, können wir den richtigen Täter unter vielen Verdächtigen dingfest machen.

„Decapolice“ verspricht rundenbasierte Kämpfe, in denen wir mit den Nachwuchs-Detektiven kämpfen können. Protagonist Harvard kann beispielsweise mit Pistolen oder einem virtuellen Bogen angreifen. Die Verbrecher können nach Abschluss des Kampfes in Handschellen abgeführt werden.

