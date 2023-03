Hogwarts Legacy: Erfolg würde Möglichkeiten des Franchises zeigen, so WB

Trotz mehreren Verzögerungen und einer Boykott-Kampagne ist „Hogwarts Legacy“ ein riesiger Hit für Warner Bros. und die Entwickler von Portkey Games. In Europa startete das Zauber-Abenteuer erfolgreicher als „Red Dead Redemption 2“ und „Call of Duty: Modern Warfare 2“. Weltweit brauchte das offiziell am 10. Februar 2023 erschienene „Hogwarts Legacy“ nur rund zwei Wochen, um zwölf Millionen Exemplare zu verkaufen und 850 Millionen Dollar Umsatz zu machen.

Und das soll nur der Anfang sein, meint Gunnar Wiedenfels, CFO von WB Discovery. Der Erfolg des Spiels würde zeigen, dass es „so viele Möglichkeiten“ für weitere „Harry Potter“-Inhalte geben würde.

Franchise ist zwölf Jahre nach dem letzten HP-Film noch erfolgreich

Am vergangenen Mittwoch sprach Gunnar Wiedenfels, CFO von Warner Bros. Discovery, während einer Diskussionsrunde auf der Investorenkonferenz von Morgan Stanley über die IPs des Unternehmens. Neben dem Filmuniversum von DC ging es unter anderem auch um „Herr der Ringe“ sowie weitere Projekte, die auf J.K. Rowlings „Harry Potter“-Franchise basieren.

„Nehmen Sie Harry Potter als Beispiel, die Welt der Zauberer“, so Wiedenfels bei der Diskussionsrunde. „Die Tatsache, dass wir mit dem Start von Hogwarts Legacy zwölf Jahre nach Erscheinen des letzten Films einen so großen Erfolg haben, zeigt, dass es so viele Möglichkeiten gibt und wir gerade erst anfangen, diese zu erweitern.“ Die „Harry Potter“-Reihe endete vor zwölf Jahren in 2011. Allerdings erschienen danach noch die „Fantastische Tierwesen“-Filme, die im gleichen Universum spielen, von Wiedenfels aber anscheinend übergangen wurden.

Kürzlich hieß es bereits, dass Warner Bros. Games „Hogwarts Legacy“ als „ein langfristiges Franchise“ ansieht. Zudem gibt es derzeit Gerüchte zu einer TV-Serie, die bei HBO entwickelt werden soll. Das Netzwerk ist derzeit mit der Serien-Adaption des Naughty-Dog-Spiels „The Last of Us“ erfolgreich.

