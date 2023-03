Inazuma Eleven Victory Road: Enthält mehr als 4.500 Charaktere

„Inazuma Eleven: Victory Road“ erscheint noch in 2023 und bringt zahlreiche Charaktere mit sich. Ein Trailer verrät, welche Neuerungen auf uns zukommen.

„Inazuma Eleven: Victory Road“ hat im Rahmen des Live-Streams von Level-5 etwas Sendezeit bekommen. Die Verantwortlichen haben neue Details zum Spiel verraten und einen weltweiten Release für PS4, Nintendo Switch, iOS und Android im Jahr 2023 angekündigt.

Die „Inazuma Eleven“-Reihe hat im Laufe der Zeit zahlreiche Ableger hervorgebracht. In dem neuen Trailer hat Level-5 verraten, das über 4.500 Charaktere aus den vergangenen Spielen ihre Rückkehr in „Inazuma Eleven: Victory Road“ feiern werden. Wirklich jeder Charakter ist vertreten, sogar die Spieler aus unterschiedlichen Versionen, Releases und Season Pässen sind mit am Start.

Nur die Charaktere, die im Rahmen von Kollaborationen entstanden sind, werden nicht enthalten sein. Hinzu kommen die neuen Charaktere, die eigens für „Inazuma Eleven: Victory Road“ kreiert wurden. Ob ihr jeden einzelnen Charakter erkennen werdet?

Reist durch die Zeit mit dem Fußball-Wohnwagen

„Inazuma Eleven: Victory Road“ spielt in Nagasaki. Dort spielen wir die Geschichte von Unmei Sasanami nach, der seinen Alltag auf der Kyushu Nagumoharu Junior High bestreitet. Er hat das Leben als Fußballer aufgegeben, doch seine Leidenschaft für den Fußball hat er nie ganz verloren.

Ein Mitschüler namens Haru Endo zieht ihn wieder in die Welt des Fußballs, denn ein neues Turnier steht an. Die amtierenden Champions der Raimon Junior High müssen gestürzt werden, weshalb Unmei wieder als Fußballer an den Start geht.

Mithilfe eines Wohnwagens können Spieler und Spielerinnen außerdem in der Geschichte von „Inazuma Eleven“ reisen und vergangene Turniere erleben. Dadurch können neue Charaktere freigeschaltet werden.

Zudem wird es in „Inazuma Eleven: Victory Road“ einen Freestyle-Modus geben. In diesem können wir in 5-vs-5-Matches ganz nach unseren eigenen Regeln spielen.

