ONI Road to be the Mightiest Oni: Erscheint heute mit Launch-Trailer

ONI Road to be the Mightiest Oni:

„ONI: Road to be the Mightiest Oni“ erscheint heute für PS4, PS5, PC und Switch. Einen passenden Launch-Trailer gibt es ebenfalls.

In „ONI: Road to be the Mightiest Oni“ treffen wir des Öfteren auf Kanna.

Level-5 hat mit einem sehr kurzen Launch-Trailer den Release von „ONI: Road to be the Mightiest Oni“ eingeläutet. Das Spiel ist ab heute für PS4, PS5, PC und Nintendo Switch zu einem Preis von 29,99 Euro erhältlich. Bislang gibt es den Titel nur als digitale Version, eine physische Version soll am 16. Juni 2023 über den hauseigenen Shop nachgeliefert werden.

In diesem Titel spielen wir aus der Sicht des Protagonisten Kuuta, einem Soldaten aus der Armee des Dämonenkönigs. Er ist der einzige Überlebende der Armee, der Rest wurde von einem Wesen namens Momotaro ausgelöscht. So liegt es an Kuuta und seinem Begleiter Kazemaru, sich den Herausforderungen zu stellen.

Kuuta prügelt sich über die Insel

Der Schauplatz ist Kisejima, eine kleine Insel inmitten des Ozeans. Die Insel ist in drei Gebiete unterteilt, in denen jeweils 12 unterschiedliche Herausforderungen lauern. Die Herausforderungen werden dadurch gestartet, dass wir mit einem Phantom reden. Von Kämpfen gegen starke Feinde bis hin zu Eskortmissionen wird einiges geboten.

In den Missionen können die Erfahrungspunkte nicht nur durch Kämpfe, sondern auch durch das Weglaufen vor Feinden gewonnen werden. Die Kämpfe bestreitet Kuuta mit seiner Keule.

Obwohl „ONI: Road to be the Mightiest Oni“ nur für Einzelspieler und Einzelspielerinnen ausgelegt ist, müssen Kuuta und Kazemaru zeitgleich gesteuert werden. Während Kuuta für das Grobe zuständig ist, saugt Kazemaru die Seelen der gefallenen Gegner aus.

Weitere Meldungen aus Japan:

Ein weiterer Charakter ist Zenisuke. Dabei handelt es sich um einen Händler, der uns mit Essen, Kleidung und anderen Items ausstattet, wenn wir ihm dafür unsere gesammelten Pilze geben. Ein Baby-Wildschwein dient uns während unserer Ausflüge als Reittier. Kanna ist hingegen ein mysteriöses Mädchen, dem Kuuta stets begegnet, wenn er sich einer Prüfung unterziehen will.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu ONI: Road to be the Mightiest Oni.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren