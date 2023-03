Overwatch 2: Entwickler bittet Spieler, mit dem Smurfen aufzuhören

In „Overwatch 2“ können die Spieler zum Spaß gegeneinander antreten oder sich in dem Ranked-Modus beweisen. Dabei werden die Nutzer nach ihrem Können in den jeweiligen Matches eingestuft und können sich verschiedene Ränge erkämpfen.

Dabei sei es schwer, immer für ein faires Matchmaking zu sorgen, erklärten die Entwickler von Blizzard kürzlich in einem Stream. Ein besonderes Problem sei dabei das Smurfen, das die Spiele von neuen oder wiederkehrenden Nutzern völlig aus der Bahn werfen würde.

Entwickler nennt Smurfen „den Fluch meiner Existenz“

Beim sogenannten Smurfen erstellen sich Spieler einen neuen Account, um sich im Ranked-Modus erneut durch die niedrigen Ränge zu kämpfen. Oft wird dies von Profispielern oder Streamern gemacht, etwa zu Lernzwecken oder als Herausforderung. Allerdings wird das so schon nicht gerne gesehene Smurfen auch aus dubiosen Gründen genutzt, etwa zum Boosten von Accounts gegen Echtgeld.

In einem Stream sprachen die Entwickler von „Overwatch 2“ nun davon, dass das Smurfen es nur noch schwerer machen würde, ein faires Matchmaking zu generieren. Laut dem leitenden Meta-Designer Scott Mercer und dem leitenden Software-Ingenieur Morgan Maddren würde diese Praktik das Matchmaking für neue Spieler ruinieren, weil das System auf eine allmähliche Verbesserung der Fähigkeiten ausgelegt ist. So könnten neue Spieler vom Matchmaking-System etwa viel schlechter oder auch viel besser eingeschätzt werden, als sie es tatsächlich sind.

„Um es klar zu sagen: Bitte tut das nicht“, so Scott Mercer zum Smurfen. „Die Situation, die wir nicht wollen, ist: Hallo, ich bin ein neuer Spieler in Overwatch und wir schätzen dein Können völlig falsch ein und du verlierst einen Haufen Spiele, weil wir denken, dass du viel besser bist, als du tatsächlich bist.“ Schlägt sich ein besserer Spieler mit einem Smurf durch die unteren Ränge, wird auch die unsichtbare Fertigkeitsbewertung (MMR) aller anderen neuen Spieler durcheinandergebracht. „Der Fluch meiner Existenz ist es, sich Spieler ohne Einstufung bis zum Grand Master hochkämpfen. Also einen neuen Account erstellen um bis zum GM spielen“, so Maddren.

