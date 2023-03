PlayStation VR2: Accolades-Trailer mit positiven Pressezitaten veröffentlicht

Im vergangenen Monat veröffentlichte Sony Interactive Entertainment das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2, das das VR-Gaming mit diversen technischen Neuerungen auf die nächste Stufe hebt.

Nachdem PlayStation VR2 in den vergangenen Wochen sowohl von der Community als auch der Fachpresse gelobt wurde, stellte Sony Interactive Entertainment in dieser Woche einen Accolades-Trailer bereit. Mit Szenen aus Spielen wie „Horizon: Call of the Mountain“ und ausgewählten Pressezitaten soll der kurze Trailer noch einmal Lust auf das neue Virtual-Reality-Headset machen.

„Fühlen Sie eine neue Realität. Entdecke mit PlayStation VR2 gesteigerte Sinnes- und Gefühlserlebnisse auf einzigartig immersive Weise“, heißt es in der Videobeschreibung des Trailers.

Updates sorgen für eine bessere Nutzererfahrung

Vor wenigen Stunden veröffentlichte Sony Interactive Entertainment ein neues Update, mit dem das PlayStation VR2-System auf die Version „23.01-07.00.00“ aktualisiert wird. Auch wenn bisher kein offizieller Changelog vorliegt, berichten die Nutzer bereits von diversen Verbesserungen. Zum einen behebt das neue Update offenbar die Verbindungsabbrüche der Sense-Controller, die in vereinzelten Fällen ihre Verbindung zur PlayStation 5 verlieren konnten.

Zudem berichteten Nutzer auf Reddit von einer verbesserten Bildqualität bei Spielen wie „Horizon: Call of the Mountain“ oder „Gran Turismo 7“. Wie Hiroki Totoki, Executive Deputy President und Chief Financial Officer von Sony, in einem in dieser Woche veröffentlichten Interview bestätigte, rechnet das japanische Unternehmen fest damit, mit PlayStation VR2 einen kommerziellen Erfolg zu landen, der die Verkaufszahlen seines Vorgängers übertrifft.

„Wir sind sehr glücklich, VR2 auf PS5 zu veröffentlichen. Von VR1 haben wir über fünf Millionen Stück verkauft. Und ich denke, wir haben gute Chancen, diese Zahl mit PlayStation VR2 zu übertreffen“, wurde Totoki zitiert.

PlayStation VR2 kann über den PlayStation Direct Store bestellt werden und ist für 599,99 Euro erhältlich. Das Bundle, bestehend aus PlayStation VR2 und „Horizon: Call of the Mountain“, wiederum kann für 649,99 Euro erworben werden.

