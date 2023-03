PlayStation VR2: Update nimmt Verbesserungen am PS5-Headset vor

An PlayStation VR2 wurden mit dem neusten PS5-Update offenbar einige Verbesserungen vorgenommen. Unter anderem ging es Berichtern zufolge einem Problem an den Kragen, bei dem sich der TV bei einigen Setups nicht ohne Fehlermeldung ausschalten ließ.

Die PS5 wurde gestern mit einem Update auf die Version 23.01-07.00.00 angehoben. Damit fanden neue Features den Weg auf die Konsole von Sony, darunter der Sprachchat über Discord.

Ein weiteres Feature der PS5-Firmware ist die Sortierung der PSVR(2)-Spiele in der Bibliothek. Doch am neuen Virtual Reality-Headset wurden noch mehr Änderungen vorgenommen.

Zum PSVR2-Update liegen bislang keine vollständigen Patchnotes vor. Allerdings berichten Reddit-User von einigen Verbesserungen, die unter anderem die Nutzung der Sense-Controller betreffen. Zuvor beklagten sich einige Benutzer darüber, dass die Sense-Controller den Kontakt zur PS5 verlieren konnten. Im PS5-Changelog verweist Sony lediglich auf eine Verbesserung der Stabilität.

Entgegen erster Berichte, in denen behauptet wurde, dass mit dem Update auch die kabellose Aktualisierung der Sense-Controller ermöglicht wird, schreibt Sony: „Updates der Gerätesoftware über eine kabellose Verbindung werden von den PlayStation VR2 Sense-Controllern bereits unterstützt. Dieses Update ist daher nicht erforderlich, um Updates dieser Controller über eine kabellose Verbindung durchführen zu können.“

Bessere Bildqualität verzeichnet

Von den Usern auf Reddit wurde auch eine verbesserte Bildqualität festgestellt, vor allem beim Spielen von „Horizon: Call of the Mountain“ und „Gran Turismo 7“. Nicht zuletzt das Reprojection Ghosting, das durch die Berechnung von Zwischenbildern auftreten kann, plagte viele Spieler.

So schrieb ein PSVR2-Besitzer: „Nachdem ich dies gelesen habe, habe ich gerade den Einstieg in Horizon erneut gespielt. Das Reprojection Ghosting war wirklich schmerzhaft, als ich es zum ersten Mal spielte. Jetzt ist es so viel besser! Es ist immer noch da, aber nur noch 10 Prozent von dem, wie es zuvor war.“

Andere Nutzer merkten wiederum an, dass Sony ein Problem beheben konnte, bei dem einige Spieler Schwierigkeiten hatten, ihren Fernseher auszuschalten, während sie PSVR2 nutzten.

„Ich denke, dass sie ein Problem behoben haben, bei dem einige Benutzer ihre Fernseher in Kombination mit einigen Geräten (einschließlich AVRs) nicht ausschalten konnten. Ich kann jetzt meinen AVR einschließlich Fernseher ausschalten, ohne eine Meldung zu erhalten, dass ich meinen Fernseher benutzen soll“, schreibt beispielsweise ein User.

Dieses Problem betraf nicht alle Spieler, aber es schien durchaus eine gewisse Verbreitung gehabt zu haben. PSVR2 hatte offenbar Kompatibilitätsprobleme mit einigen Setups, ohne dass die Spieler zunächst in der Lage waren, diese zu beheben.

PlayStation VR2 kam am 22. Februar 2023 auf den Markt. Nach wie vor kann das Virtual Reality-Headset bei PlayStation Direct zum Preis von 599,99 Euro gekauft werden.

