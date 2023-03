PS Plus: Call of Duty könnte die Abo-Preise steigen lassen, glaubt Sony

Werden "Call of Duty"-Spiele künftig in die PlayStation Plus-Mitgliedschaft aufgenommen? Sollte es so kommen, können sich Abonnenten auf steigende Preise einstellen, befürchtet Sony.

Microsoft ist weiterhin bestrebt, den Publisher Activision Blizzard zum Preis von rund 69 Milliarden Dollar zu übernehmen. Nachdem vor allem eine mögliche Exklusivität der „Call of Duty“-Reihe als kritisch angesehen wurde, soll ein langjähriger Vertrag die Zukunft auf den Sony-Konsolen sichern.

Selbst eine Veröffentlichung der „Call of Duty“-Reihe über PlayStation Plus möchte Microsoft zusichern. „Jedes CoD-Spiel in einem Microsoft-Multigame-Abonnement kann gleichzeitig und für die gleiche Dauer in den Multigame-Abonnementdienst von Sony aufgenommen werden“, so Microsoft im neusten Dokument.

Hierbei befürchtet Sony allerdings, dass ein solcher Deal zu höheren PS Plus-Preisen führen würde. So schreibt das Unternehmen in der neusten Stellungnahme: „Für MGS-Dienste [Multi-Game-Subscription] hat Microsoft eine Lizenzierungsvereinbarung vorgeschlagen, die… [geschwärzter Abschnitt]. Dies würde PlayStation Plus wirtschaftlich unrentabel machen und SIE zwingen, entweder die Preise für MGS zu erhöhen oder Call of Duty für MGS überhaupt nicht anzubieten.“

Tatsächlich ist davon auszugehen, dass die Gebühren für die Aufnahme neuer „Call of Duty“-Spiele in das PlayStation Plus-Abonnement erheblich wären. Die Reihe gehört zu den Milliarden-Dollar-Franchises von Activision Blizzard und ein großer Teil der Verkäufe erfolgte bisher auf den PlayStation-Konsolen, was über Gebühren kompensiert werden müsste.

Sony befürchtet eine schlechtere Verhandlungsposition

Gleichzeitig sieht sich Sony nach der Übernahme in einer schlechteren Verhandlungsposition: „Es gibt einen offensichtlichen wirtschaftlichen Unterschied zwischen den Verhandlungen mit einem unabhängigen Activision heute und einem von Microsoft übernommenen Activision. Heute besteht für Activision ein Anreiz, mit SIE eine Vereinbarung über den Vertrieb von Call of Duty zu treffen.“

Nach dem Zusammenschluss würde „das fusionierte Unternehmen“ laut Sony davon profitieren, wenn „Call of Duty“ nicht auf der PlayStation vertrieben wird. „Dies würde die Verhandlungsposition des fusionierten Unternehmens erheblich verbessern und Microsoft in die Lage versetzen, einen höheren Anteil an den Einnahmen für seine Inhalte zu erhalten, als dies bei einem eigenständigen Activision der Fall wäre“, so Sony weiter.

Die kommenden Wochen und Monate dürften somit spannend werden. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass „Call of Duty“ letztendlich auf den PlayStation-Konsolen bleiben wird. Eine gegensätzliche Entscheidung würde die Marke erheblich beschneiden. Immerhin geht Microsoft davon aus, dass nur ein kleiner Teil der PlayStation-Spieler die Konsole wechseln würde.

