Resident Evil 4 Remake: Demo erscheint offenbar schon heute

Mit dem ursprünglich im Jahr 2005 veröffentlichten „Resident Evil 4“ kehrt in diesem Monat ein weiterer bekannter Horror-Klassiker in Form eines technisch wie spielerisch aufpolierten Remakes zurück.

Wie Capcom vor wenigen Wochen bekannt gab, werden Spieler und Spielerinnen, die vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchten, mit einer kostenlosen Demo zum Remake von „Resident Evil 4“ bedacht. Nachdem bereits spekuliert wurde, dass die offizielle Ankündigung der Demo im Rahmen des heutigen Spotlight-Showcase von Capcom erfolgen könnte, herrscht dank einer zu früh freigeschalteten Werbeanzeige mehr oder weniger Gewissheit.

In der besagten Anzeige wird darauf hingewiesen, dass „die Demo ab sofort verfügbar ist“. Dies spricht dafür, dass Capcom die Probefassung heute Abend offiziell ankündigt und direkt veröffentlicht.

Konkrete Details zu der Demo von „Resident Evil 4“ liegen aktuell zwar noch nicht vor, wir können aber wohl davon ausgehen, dass sie genau wie die Probefassungen zum Remake von „Resident Evil 2“ oder „Resident Evil: Village“ lediglich über einen begrenzten Zeitraum angeboten wird.

Der Spotlight-Showcase von Capcom findet am heutigen Donnerstag Abend um 23:10 Uhr unserer Zeit statt und bringt es auf eine Laufzeit von 26 Minuten. Versprochen werden Ankündigungen und Präsentationen zu Titeln wie dem Remake von „Resident Evil 4“, der „Sunbreak“-Erweiterung zu „Monster Hunter: Rise“, der „Mega Man Battle Network Legacy Collection“ oder der Neuveröffentlichung von „Ghost Trick: Phantom Detective“.

Weitere Meldungen zum Remake von Resident Evil 4:

Das Remake wird ab dem 24. März 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein. Wie in dieser Woche durchsickerte, wird pünktlich zum Release ein rund vier Gigabyte großes Day-One-Update zur Verfügung stehen, mit dem nicht näher konkretisierte Fehler behoben werden.

Darüber hinaus bestätigte Capcom, dass mit dem Day-One-Patch auch die zuletzt kritisierte Darstellung des Regens überarbeitet wird.

I just saw it just now????? 🥰 pic.twitter.com/w4pl0ZlDkR

— Daniel S. Kennedy 💙💛💖🔞 (@DanisabeastXD) March 9, 2023