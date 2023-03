Sons of the Forest: Entwickler äußern sich zur Zukunft des Survival-Hits

Sons of the Forest:

"Sons of the Forest" ist erst vor Kurzem im Early-Access erschienen und aktuell eins der populärsten Spiele auf Steam. Entwickler Endnight Games hat nun vor Kurzem eine Umfrage zum Spiel durchgeführt und Antworten zur Zukunft des Survival-Hits gegeben.

Das Survival-Abenteuer „Sons of the Forest“ ist zur Zeit eines der angesagtesten Spiele auf Steam. Der Nachfolger zum 2018 erschienenen „The Forest“ vermeldet bereits jetzt überzeugende Spielerzahlen, und das, obwohl sich das Spiel noch im Early-Access befindet.

Nun fand vor Kurzem eine Umfrage von Entwickler Endnight Games statt, die einige Fragen zum Spiel beantwortet hat. So plant das Team im Laufe der Early-Access-Phase die Unterstützung der beiden KI-Begleiter Kelvin und Virginia Schritt für Schritt zu verbessern. Zwar sind die beiden bereits jetzt eine große Hilfe beim Überleben im Wald, jedoch sind ihre Möglichkeiten aktuell noch recht eingeschränkt.

Das soll sich bis zum vollständigen Release des Spiels auf jeden Fall noch ändern. Geplant ist zum Beispiel, dass sie beim Bauen und Reparieren der Basis helfen und mutiger gegenüber Mutanten reagieren sollen.

Außerdem möchte Endnight Games zukünftig immer mehr Details zur Story veröffentlichen und zusätzliche Zwischensequenzen einführen, um den Spielern diese auch näher zu bringen. Zusätzlich haben sie ihre intensive Arbeit an dedizierten Servern für „Sons of the Forest“ bestätigt. Wann diese jedoch gelauncht werden sollen, ist noch nicht bekannt.

Konsolenumsetzung für Son of the Forest zu erwarten?

Aktuell steht „Sons of the Forest“ nur auf Steam zur Verfügung. Eine Umsetzung für die PS5 ist aber durchaus wahrscheinlich. Schließlich erschien bereits der Vorgänger einige Monate nach offiziellem Release auch für die PS4. Ausschlaggebend für den Release der Konsolenversion ist wohl, wie lange sich das Spiel noch im Early-Access befindet. Bei „The Forest“ waren es damals 4 Jahre. Erst als das Spiel dann vollständig erschien, wurde an der Portierung für die PS4 gearbeitet.

Außerdem ist fraglich, ob der neue Teil überhaupt noch für die PS4 erscheint. Denn eine Last-Gen-Umsetzung würde sich deutlich komplizierter gestalten als für die aktuelle Konsole. Auch ein Xbox-Release ist fraglich, da der Vorgänger für Konsolen exklusiv für Playstation erschien und die Antworten der Entwickler doch eher auf eine weitere Exklusivität hindeuten.

So oder so wird die Konsolenfassung sehr wahrscheinlich noch einige Zeit dauern. Solange sich das Spiel noch im Early-Access befindet, ist eine Portierung so gut wie ausgeschlossen. Es bleibt also abzuwarten, wann Endnight Games die Entwicklung vollständig abgeschlossen hat. Ein Release vor Anfang 2024 scheint aber sehr unwahrscheinlich.

„Sons of the Forest“ ist am 23. Februar auf Steam im Early Access erschienen. Das Spiel wird stetig erweitert und verbessert. Ein offizieller Release-Termin für die vollständige Version ist noch nicht bekannt.

