The Last of Us: PC-Specs, Trailer und Features vorgestellt

"The Last of Us Part 1" wird in Kürze für den PC veröffentlicht, was Naughty Dog und Sony zum Anlass nahmen, in einem Blogeintrag näher auf die Features und PC-Specs einzugehen.

„The Last of Us Part 1“ wird am 28. März 2023 für den PC auf den Markt gebracht und macht die Serie damit erstmals auf dieser Plattform spielbar. Im Vorfeld der bevorstehenden Veröffentlichung haben Naughty Dog und Sony weitere Details zu den Features der PC-Portierung herausgegeben und auch die Systemanforderungen für verschiedene Settings preisgegeben.

Auf dem PC wird „The Last of Part 1“ Unterstützung für AMD FSR 2.2, Nvidial DLSS Super Resolution und die Bildformate 21:9 Ultrawide und 32:9 Super Ultrawide bieten. Ebenfalls gibt es Optionen für Vsync und Framerate-Caps sowie verschiedene andere Features wie Texturqualität, Schatten, Reflexionen und Ambient Occlusion.

PC-Version mit DualSense-Support

Neben Tastatur und Maus können die Spieler „The Last of Part 1“ auf dem PC auch mit dem DualShock 4 oder dem DualSense in Angriff nehmen, wobei letzterer die adaptiven Trigger und das haptische Feedback des Controllers nutzen wird.

„The Last of Us Part I auf PC bietet Unterstützung für den DualSense Wireless-Controller über eine Kabelverbindung, damit die Spieler die Wucht der Schlacht, das Donnern vorbeifahrender Panzer und vieles mehr über haptisches Feedback und dynamische Trigger spüren können“, heißt es dazu.

Die PC-Veröffentlichung beinhaltet ebenfalls eine Reihe an neuen Optionen zur Anpassung der Steuerung, darunter eine vollständige Neuzuweisung der Steuerung, primäre und sekundäre Zuweisungen für die Steuerung mit Tastatur und Maus und ein adaptiver Modus, der es den Spielern ermöglicht, Tastatur- und Controller-Eingaben zu kombinieren.

Die nachfolgende Grafik gewährt eine Übersicht über die PC-Specs:

Naughty Dog ergänzend: „Während unser Team nach der Veröffentlichung von Part I auf PS5 hart an der PC-Version gearbeitet hat, haben wir auch immer auf das Feedback unserer Spieler gehört. The Last of Us Part I auf PC wird eine Reihe an Fehlerkorrekturen und Verbesserungen im gesamten Spiel beinhalten – in großen Teilen dank des Community-Feedbacks.“

Ergänzend zu den beschriebenen PC-Spezifikationen wurde ein Trailer veröffentlicht, der einen Blick auf die PC-Version von „The Last of Us Part 1“ gewährt:

