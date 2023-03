Before Your Eyes: Story-Adventure für PlayStation VR2 veröffentlicht

Before Your Eyes:

"Before Your Eyes" ist das neuste Abenteuer, durch das sich Besitzer des Virtual Reality-Headsets PlayStation VR2 arbeiten können. Der Titel wurde zum Budgetpreis im PlayStation Store veröffentlicht.

Das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 hat zwei Wochen nach dem Launch weiteren Spielenachschub erhalten. Veröffentlicht wurde das Story-Abenteuer „Before Your Eyes“, das zum Preis von 14,99 Euro aus dem PlayStation Store geladen werden kann. Der unterhalb dieser Zeilen eingebettete Launch-Trailer verrät, was PSVR2-Spieler erwarten können.

Versprochen wird mit „Before Your Eyes“ eine emotionale Geschichte aus der Ego-Perspektive, in der Spieler die Handlung steuern und beeinflussen. Das Ganze erfolgt mit einem Blinzeln in Echtzeit, was mithilfe des Eytrackings ermöglicht wird.

Lasst euer Leben an euch vorbeiziehen

Die Geschichte von „Before Your Eyes“ beginnt nach eurem Tod an Bord des Boots eines mythischen Fährmanns, dessen Aufgabe es ist, Seelen ins Jenseits zu begleiten. Zunächst muss er allerdings die Lebensgeschichte der von euch repräsentierten Figur erfahren. Daher werdet ihr in die Vergangenheit zurückgeschickt, um die wichtigsten Augenblicke des Lebens noch einmal zu erleben.

„Das Spiel verwendet die vorwärts gerichtete Kamera an deinem VR-Headset, um dich auf eine nie dagewesene Art und Weise in die Story eintauchen zu lassen. Du wirst lernen, den Verlauf der Geschichte direkt mit deinen Augen zu lenken“, so die Macher. „So blinzelst du dich durch kostbare Erinnerungen an deine Familie, deine erste Liebe und deine rasante Karriere in der Welt der Künste.“

„Before Your Eyes“ bietet letztendlich ein interaktives und emotionales Erlebnis, das eine Reise durch eine magische Welt darstellt. Alles wird durch eine vertonten Geschichte untermalt, die durch Blinzeln gesteuert wird.

PlayStation VR2 kam am 22. Februar 2023 zum Preis von rund 600 Euro auf den Markt und kann weiterhin bei PlayStation Direct gekauft werden. Nachfolgend steht der Launch-Trailer zu „Before Your Eyes“ zur Ansicht bereit:

