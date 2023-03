Exoprimal: Release-Termin, Beta-Ankündigung und neuer Trailer

Zu "Exoprimal" wurde nicht nur der Veröffentlichungstermin enthüllt. Ebenfalls gibt es Angaben zur Beta, während ein neuer Trailer Einblicke in das Spielgeschehen gewährt.

Capcom hat im Rahmen des jüngsten Showcase-Events einen neuen Trailer zu „Exoprimal“ veröffentlicht. Er gewährt mehr Einblicke in das Gameplay des Koop-Dinosaurier-Shooters und bietet auch Details zum erzählerischen Aufbau. Mehrere Charaktere aus der Kampagne stehen im Fokus, während der Trailer zusätzlich die Zeitreise-Aspekte der Geschichte hervorhebt.

Außerdem hat Capcom bestätigt, dass am 17. März 2023 eine offene Beta zu „Exoprimal“ starten wird, die bis zum 19. März 2023 läuft. Der offene Betatest bietet plattformübergreifendes Matchmaking sowie die Möglichkeit, alle zehn Exosuits des Spiels zu testen. Als besonderen Bonus erhalten Teilnehmer des offenen Betatests einen „Aibius-Medaillen“-Anhänger, der im vollständigen Spiel verwendet werden kann.

„Exoprimal“ wird laut der neusten Ankündigung einen Battle Pass erhalten, den sogenannten Survival Pass, der verschiedene Exosuit-Skins, Waffenskins, Sticker, Emotes und vieles mehr enthält. Geboten werden dabei eine kostenlose als auch auf eine Premium-Stufe.

Deluxe Edition vorgestellt

„Exoprimal“ kommt als Standardversion für 59,99 Euro und als Digital Deluxe Edition für 69,99 Euro auf den Markt. Letztere enthält neben dem Spiel das „Startvorteil-Kit“ und den „Exoprimal-Überlebenspass Saison 1: Pre“.

Vorbesteller erhalten den Exosuit-Skin „Haischlund (grau)“ für Deadeye, den Exosuit-Skin „Steingolem“ für Roadblock und den Exosuit-Skin „Busch-Tarnung“ für Witchdoctor.

„Exoprimal“ ist ein teambasiertes Online-Actionspiel, in dem laut Hersteller „die hochmoderne Exosuit-Technologie der Menschheit gegen die grausamsten Bestien der Geschichte“ antritt. Die Exosuits werden in verschiedene Rollen eingeteilt und die Spieler steuern diese Exosuits, um sich in einem teambasierten Online-Actionspielmodus gegen Dinosaurierschwärme zu behaupten.

Das könnte euch ebenfalls zu Exoprimal interessieren:

Erscheinen wird „Exoprimal“ am 14. Juli 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Nachfolgend kann ein Blick auf den Trailer geworfen werden, der während des neusten Showcase-Events von Capcom veröffentlicht wurde:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Exoprimal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren