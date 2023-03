Fortnite: Saison 2 bringt Großstadt mit Cyberpunk-Flair

„Fortnite“ startet in die zweite Saison von Kapitel 4. In dieser Saison erhebt sich plötzlich eine futuristische, japanische Großstadt.

In Saison 2 wird alles mega.

Aktuell sind die Server von „Fortnite“ noch offline, doch sobald sie wieder an den Start gehen, startet das vierte Kapitel in Saison 2. In dieser Saison erhebt sich Mega City aus dem Boden. Dabei handelt es sich um eine futuristische Großstadt, die den Schriftzeichen zu urteilen aus Japan stammt.

In der Stadt sind Grindrails erbaut worden, die eine neue Art der Fortbewegung ermöglichen. Auf diesen können wir nämlich entlangschlittern und uns so schnell von einem Punkt zum nächsten begeben. Während wir auf den Schienen entlangleiten, können wir Gegner mit unseren Waffen befeuern.

Viele Neuerungen in Saison 2

Ein neues Fortbewegungsmittel, das mit Saison 2 kommt, ist das Rogue-Motorrad. Das Sportmotorrad bietet Platz für zwei Personen und besticht durch seine enorme Beschleunigung. Doch auch Fans von Automobilen werden versorgt: Der Nitro-Drifter kann, wie der Name bereits verrät, in Kurven driften, wenn die Handbremse gezogen wird.

Als neue Waffe wird die Kinetische Klinge ins Spiel implementiert. Mit dieser Waffe können wir den wegstoßenden Schlag oder den Sprintangriff verwenden. Für Fernkämpfer hat „Fortnite“ entweder das Schallgedämpfte Havoc-Sturmgewehr oder die Havoc-Pumpgun parat.

Außerdem wird es neue Realitätserweiterungen geben. Mit der Containern-Erweiterung können wir Beute beim Verstecken finden, während die Schubsaftflut dafür sorgt, dass wir noch mehr Sprintenergie erhalten. Es gibt noch einige weitere Realitätserweiterungen, die mit Saison 2 ins Spiel kommen.

Natürlich wird es auch neue Outfits geben, die wir über den Battle Pass freispielen können. Sobald wir den Battle Pass kaufen, schalten wir automatisch „Renzo der Zerstörer“ frei. Eines der Outfits, das im Laufe der Saison im Battle Pass ergänzt wird, ist der Titanenjäger Eren Jäger aus dem Anime „Attack on Titan“.

