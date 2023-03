Ghost Trick Phantom Detective: Remaster des Klassikers erscheint im Juni

Bei dem Capcom-Showcase kündigte das Unternehmen die Wiederbelebung eines Rätsel-Klassikers an. Das Remake von „Ghost Trick: Phantom Detective“ soll am 30. Juni 2023 erscheinen.

Capcom hat unlängst die Wiederbelebung eines echten Rätsel-Klassikers angekündigt. „Ghost Trick: Phantom Detective“ stammt von Shu Takumi, dem Schöpfer der beliebten „Ace Attorney“-Reihe. „Ghost Trick“ wurde ursprünglich 2010 für den Nintendo DS veröffentlicht. Nun soll der Rätselspaß zwischen Leben und Tod seine Rückkehr feiern.

„Ghost Trick: Phantom Detective“ soll ab dem 30. Juni 2023 für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch sowie für den PC via Steam erhältlich sein. Vorbesteller erhalten einige Boni, wie exklusive Hintergründe und zwei Soundtracktitel.

Spieler müssen Geisterkräfte nutzen, um den eigenen Tod aufzuklären

In „Ghost Trick: Phantom Detective“ schlüpfen die Spieler in die Rolle des kürzlich verstorbenen Sissel, der mit seinem Leben auch noch seine Erinnerungen verloren hat. Damit beginnt ein mysteriöses Abenteuer, in dem Sissel nur wenige Stunden bis zum Sonnenaufgang verbleiben, um herauszufinden, wer er ist, warum er ermordet wurde und warum dies überhaupt geschehen ist. Zu Sissels Glück wurden ihm bei seinem Ableben einige Kräfte verliehen, mit denen er Objekte in Besitz nehmen oder sogar die Zeit zurückdrehen kann.

Das Remaster von „Ghost Trick: Phantom Detective“ erscheint mit verbesserter Grafik und überarbeitetem Sound. Dazu wurde die Benutzeroberfläche angepasst und das Game in insgesamt neun Sprachen übersetzt. Der Soundtrack wurde von Yasumasa Kitagawa neu arrangiert, der zuletzt für die Musik von „The Great Ace Attorney Chronicles“ verantwortlich war. Zusätzlich sind auch die Originaltitel des Spiels enthalten.

Mehr von Capcom:

Mit dem Remaster soll es auch einige neue Features in „Ghost Trick: Phantom Detective“ geben. In der Sammlung werden nun Artworks und Musikstücke aufbewahrt, die während des Spiels freigeschaltet werden. Diese lassen sich über das Spielmenü ansehen und anhören. Darüber hinaus wird es in dem kommenden Remaster auch die Geister-Puzzle aus der Smartphone-Version von „Ghost Trick: Phantom Detective“ geben. Neu sind Herausforderungen, die man durch das Erfüllen spezieller Bedingungen abschließen kann.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Ghost Trick: Phantom Detective.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren