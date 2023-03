Resident Evil 4 Remake: Chainsaw Demo ab sofort verfügbar

Eine Überraschung war es wegen einer vorher aufgetauchten Werbeanzeige nicht mehr: Auf dem heutigen Capcom Showcase kündigte der japanische Publisher wie erwartet eine Demoversion des „Resident Evil 4“-Remakes an.

Auf allen angestrebten Plattformen kann die sogenannte Chainsaw Demo heruntergeladen werden. Dazu gehören in diesem Fall die PS5, PS4, Xbox Series X/S und der PC (via Steam).

Kein Zeitlimit

Ein zeitliches Limit gibt es nicht. Ihr könnt also in eurem persönlichen Tempo spielen und den Demo-Umfang voll ausreizen. Zudem sind mehrere Durchläufe möglich. Enthalten ist die Anfangsphase, in der Leon sich zum mysteriösen Dorf begibt und dort in einen tödlichen Kampf verwickelt wird. Unter anderem trefft ihr auf Dr. Salvador und lernt dabei die neue Parier-Mechanik kennen. Als Inspiration dafür diente der Kampf gegen Jack Krauser.

„Wir hoffen, ihr genießt eine Portion dieses neu gestalteten Survival-Horrors“, sagt Producer Yoshiaki Hirabayashi zum Schluss in Richtung der Fans.

Gefällt euch die Demo, könnt ihr das Spiel anschließend vorbestellen. Im PlayStation Store zahlt ihr für die Standard Edition einen Betrag von 69,99 Euro. Zehn Euro teurer ist die Deluxe Edition, in der ein DLC-Paket enthalten ist. Als Preorder-Boni bekommen die Spieler in beiden Fällen einen goldenen Aktenkoffer, ein Amulett und den Mini-Soundtrack.

Auch eine physische Edition ist verfügbar, unter anderem auf Amazon. Solltet ihr diese vorbestellen, gibt es als Bonus ein Steelbook.

Der Teaser zur Chainsaw Demo:

Die Vollversion erscheint am 24. März für die anfangs erwähnten Plattformen. Nachdem ihr die jetzt verfügbare Demo gespielt habt, geht es in genau zwei Wochen dann richtig los.

