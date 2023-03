Resident Evil Death Island: Twitter-Account erklärt, warum Jill Valentine noch so jung aussieht

Mit „Resident Evil: Death Island“ wurde vergangenen Monat ein neuer Animationsfilm zu Capcoms legendärer Survival-Horror-Franchise angekündigt. Neben Leon S. Kennedy und Chris Redfield, die in den letzten Filmen ziemlich prominente Rollen hatten, kehrt ebenfalls Serien-Urgestein Jill Valentine zurück. Im Gegensatz zu ihren beiden Kollegen ist die „RE3“-Heldin seit den Geschehnissen in Raccoon City allerdings nicht gealtert. Nun wurde verraten, wieso das so ist.

Die Antwort auf diese Frage lieferte kürzlich der offizielle Twitter-Account der Spieleserie in einer kurzen Nachricht. Nachdem zuvor bereits kurze Übersichten zu den anderen zwei Hauptcharakteren veröffentlicht wurden, ging es im dritten und letzten Post dieser kleinen Reihe schließlich um Jill. Zu ihr heißt es, sie habe gemeinsam mit Chris als Teil der S.T.A.R.S.-Einheit gekämpft und ihre Infektion mit dem T-Virus habe ihren Alterungsprozess beeinflusst.

Jills Erlebnisse haben „seelische Narben“ hinterlassen

Genauer geht aus dieser kurzen Beschreibung hervor, ihr Alterungsprozess sei durch das Virus verlangsamt worden. Darüber hinaus habe die Infektion bei unserem „Resident Evil“-Urgestein einige „seelische Narben“ hinterlassen. Inzwischen habe sie jedoch eine Rehabilitierungsphase hinter sich und sei wieder Teil des Teams. Weitere Informationen teilten die Macher indes nicht zu ihr, doch der Animationsfilm „Death Island“ dürfte hier sicherlich für noch mehr Licht sorgen.

Zu Leon, den wir bald wieder durch sein Abenteuer in „Resident Evil 4“ steuern dürfen, heißt es derweil, der einstige Polizist sei mittlerweile ein fähiger Spezialagent, der direkt dem US-Präsidenten unterstellt ist. Seine herausragenden Fähigkeiten hätten dazu geführt, dass ihm eine neue Top Secret-Mission zugeteilt worden sei. Ex-S.T.A.R.S.-Mitglied Chris gehöre indes nun der BSAA an und habe einen ausgeprägten Sinn für Kameradschaft.

Die Story von „Death Island“ spielt im Jahr 2015 und ist somit zeitlich nach „Resident Evil 6“ und dem Vorgängerfilm „Resident Evil: Vendetta“ angesiedelt. Leon hat die Mission, Dr. Antonio Taylor zu retten, doch eine mysteriöse Frau macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Chris untersucht derweil einem Zombie-Ausbruch in San Francisco, dessen Ursprung unklar ist. Die Opfer besuchten zuvor jedoch die Insel Alcatraz, weshalb er sich auf den Weg zum Eiland machen.

„Resident Evil: Death Island“ entsteht im Studio TMS Entertainment („Detektiv Conan“) unter der Regie von Eiichiro Hasumi („Resident Evil: Infinite Darkness“) nach einem Skript von Makoto Fukami („Psycho-Pass“, „Resident Evil: Vendetta“). Produziert wird der Animationsfilm von Quebico („Resident Evil: Infinite Darkness“) und Kadokawa („Made in Abyss“). Der Titel soll im Sommer 2023 veröffentlicht werden. Ein genauer Termin ist noch unbekannt.

