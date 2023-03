RoboCop Rogue City: Release-Verschiebung und neuer Trailer

„RoboCop: Rogue City“ war ein Teil des neusten Showcase-Events von Nacon, in dessen Rahmen das Unternehmen nicht nur einen neuen Trailer zeigte, sondern auch bekanntgab, dass es zu einer Verschiebung kam. Vom ursprünglich geplanten Juni-Release wurde der Titel in den September verfrachtet.

Der unten eingebettete Trailer zu „RoboCop: Rogue City“ zeigt einen Teil des Schauplatzes und lässt die Zuschauer im weiteren Verlauf an einigen blutigen Schießereien teilhaben.

Sorgt in Old Detroit für Gerechtigkeit

In „RoboCop: Rogue City“ schlüpfen Spieler in die Rolle des kultigen Cop-Helden, der teils Mensch, teils Maschine ist. Im Verlauf der Handlung kämpfen sie in den von Verbrechen geplagten Straßen von Old Detroit um Gerechtigkeit. Bewaffnet mit der Auto-9, fabrikmäßig hergestellter Stärke, jahrelanger Erfahrung bei der Polizei und einer Vielzahl von Werkzeugen sollen Spieler ihre Macht nutzen, um die obersten Direktiven auf ihre eigene Art und Weise zu erfüllen.

„RoboCop: Rogue City“ stammt von denselben Entwicklern, die das mit einem Metascore von 62 bewertete „Terminator: Resistance“ hervorgebracht haben, sodass zu befürchten ist, dass auch aus „RoboCop: Rogue City“ kein Spiel mit überragenden Wertungen wird. Gleichzeitig scheint sich der Titel aber ehr eng an das Ausgangsmaterial zu halten, was zumindest für Fans der Filmvorlage ein Kaufgrund sein könnte.

Im PlayStation Store kann „RoboCop: Rogue City“ zwar noch nicht vorbestellt werden. Allerdings sind Interessenten in der Lage, den Titel auf die Wunschliste zu packen.

„RoboCop: Rogue City“ erscheint im September für PS5, Xbox Series X/S, Switch sowie PC via Steam und Epic Games Store. Die Switch-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Nachfolgend könnt ihr euch den erwähnten Trailer anschauen bzw. euch auf Youtube leiten lassen:

