The Callisto Protocol: Contagion-Bundle erscheint kommende Woche

Der Entwickler Striking Distance Studios hat auf Twitter mitgeteilt, dass die zweite große DLC-Veröffentlichung des Season Pass-Programmes von „The Callisto Protocol“ am 14. März 2023 freigeschaltet wird. Zum Umfang gehören der Contagion-Modus, die Watchtower-Skin-Collection sowie neue Todesanimationen.

Contagion ist, wie schon während der ursprünglichen Ankündigung des Season Passes beschrieben, ein neuer Schwierigkeitsmodus für „The Callisto Protocol“. Spieler müssen sich mit reduzierten Munitions- und Lebenspunktedrops arrangieren. Kombiniert wird das Ganze mit einem angepassten Schwierigkeitsgrad und Permadeath, was bedeutet, dass ein einziger Tod dazu führt, dass man den gesamten Durchgang neu starten muss.

Letztendlich handelt es sich bei der bevorstehenden DLC-Veröffentlichung im Wesentlichen um einen neuen Schwierigkeitsmodus für die Kampagne des Basisspiels, sodass alle Spieler die auf der Suche nach neuen Inhalten für „The Callisto Protocol“ sind, warten müssen, bis die nächsten DLC-Veröffentlichungen anstehen. Sie beinhalten unter anderem eine Kampfarena und einen neuen Story-DLC.

Death is only the beginning when the #ContagionBundle arrives on March 14.

Are you prepared for the all-new Contagion Mode? Time is ticking ⏱️ pic.twitter.com/KWH8QJstk0

— The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) March 9, 2023