The Outer Worlds: Obsidian entschuldigt sich für Probleme bei Spacer’s Choice Edition

Am 7. März wurde „The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition“ für die aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie für den PC veröffentlicht. Das Spiel krankt jedoch auf allen Plattformen an Performance-Problemen, wofür sich der Entwickler Obsidian nun entschuldigte.

Kürzlich kündigten die Entwickler von Obsidian das Komplettpaket „The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition“ an, das bereits am 7. März 2023 veröffentlicht wurde. Die neue Edition enthält das Hauptspiel und alle DLCs und wurde für die aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie für den PC optimiert.

Der Start der „Spacer’s Choice Edition“ ist jedoch weniger gelungen. Spieler auf allen Plattformen beklagten Performance-Probleme und andere Schwierigkeiten. Auf Steam steht der Titel derzeit bei der Bewertung „größtenteils negativ“ (Stand: 10. März 2023, 9.45 Uhr). Ein Support-Mitarbeiter von Obsidian entschuldigte sich nun für die Probleme.

Team will Probleme schnellstmöglich mit Patch beheben

„The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition“ soll nicht nur das Komplettpaket von „The Outer Worlds“ mit allen Zusatzinhalten sein. Es soll auch höher aufgelöste Grafiken, ein dynamisches Wettersystem, überarbeitete Beleuchtung und Umgebungen, verbesserte Leistung und Ladezeiten, verbesserte Details bei den Charakteren und eine höhere Level-Obergrenze bieten. Nutzern auf allen Plattformen zufolge soll die neue Version des Titels jedoch deutlich schlechter laufen, als das Originalspiel.

„Es tut mir leid, dass ihr alle Leistungsprobleme mit The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition hattet“, schrieb ein Support-Mitarbeiter von Obsidian kürzlich auf Reddit. „Ich verstehe, wie frustrierend das sein kann und ich versichere euch, dass das Team von Private Division daran arbeitet, so schnell wie möglich einen Patch herauszubringen. Sobald wir mehr Informationen über diesen Patch haben, werden wir es die Leute wissen lassen.“ Weitere Probleme sollten die Spieler an den Support von Private Division schicken, die „The Outer Worlds“ weiter betreuen.

Doch nicht nur die schlechte Performance der „The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition“ stößt einigen Spielern sauer auf. Einige Nutzer beschweren sich, dass ihre Spielstände des Originalspiels nicht mit der neuen Version kompatibel sind. Andere Nutzer schreiben, dass man Obsidian den schlechten Zustand des Spiels nicht anlasten könnte. Der Publisher Private Division sei schuld, der kürzlich erst von Entlassungen betroffen war.

