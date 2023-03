Vice City: Rapper 50 Cent nicht an GTA 6, sondern an Serie beteiligt

In der letzten Woche teilte der Rapper Curtis „50 Cent“ Jackson Bilder von „GTA“ und sorgte damit für Gerüchte rund um das kommende „GTA 6“. Nun heißt es, dass Jackson nicht etwa seine Beteiligung an dem Rockstar-Spiel ankündigen wollte, sondern seine Serie „Vice City“.

In der letzten Woche sorgte der Rapper und Schauspieler Curtis „50 Cent“ Jackson für allerhand Trubel bei den Fans von „Grand Theft Auto“. Auf seinen Social-Media-Kanälen postete Jackson Bilder mit dem Logo des 2002 erschienenen „GTA Vice City“. Eine Erklärung sollte von dem Musiker zu einem späteren Zeitpunkt folgen, doch da waren die Bilder plötzlich wieder gelöscht.

Dies führte zu allerhand Spekulationen, etwa ob 50 Cent an dem nächsten Teil der „GTA“-Serie beteiligt sein würde, „GTA 6“. Nun wird berichtet, dass der Rapper mit den Bildern nicht etwa seine Mitarbeit an dem Spiel ankündigen wollte. Vielmehr sei eine Serie für Paramount+ in Arbeit, die den Namen „Vice City“ tragen wird.

50 Cent und Paramount+ produzieren 80er-Jahre-Serie

Wie Deadline berichtet, entwickeln Paramount+ und Jacksons G-Unit Films and Television Inc. eine neue Originalserie, die derzeit unter dem Arbeitstitel „Vice City“ geführt wird. Die Show soll von drei Freunden und ehemaligen Soldaten handeln, die Mitte der 80er Jahre nach einer unehrenhaften Entlassung infolge des Iran-Contra-Skandals nach Miami zurückkehren. Obwohl es Ähnlichkeiten zwischen der Serie „Vice City“ und „GTA Vice City“ gibt, sollen die beiden Projekte anscheinend nichts miteinander zu tun haben.

„In Ungnade gefallen, vertrieben und vergessen von dem Land, dem sie gedient haben, und ohne gute Jobaussichten schließen sich die drei Freunde mit einem mysteriösen kolumbianischen Einwanderer zusammen und vereinen ihre finanziellen Bedürfnisse und kriminellen Ambitionen, um ein Raubkommando zu bilden“, heißt es in einer ersten Synopsis zu der Serie. „Auf der Suche nach dem amerikanischen Traum begeben sie sich auf einen gewalttätigen und gefährlichen Weg, angetrieben von dem Bedürfnis nach amerikanischem Grün.“

„Vice City“ wurde von Autoren und ausführenden Produzenten Darnell Metayer und Josh Peters entwickelt, die auch für den im Juni starteten Film „Transformers: Rise of the Beasts“ verantwortlich sind. Chad Stahelski, der für das „John Wick“-Franchise bekannt ist, soll bei der Show als ausführender Produzent und Regisseur fungieren.

Quelle: Deadline, Insider-Gaming, GameSpot

