Lemnis Gate: Strategie-Shooter mit Zeitschleife wird eingestellt

Die Entwickler von Ratloop Games Canada gaben unlängst das Aus für den innovativen Strategie-Shooter „Lemnis Gate“ bekannt. Das Spiel wurde nach einiger Verzögerung im September 2021 veröffentlicht.

Nun ist aber schon bald Schluss mit den Zeitschleifen-Schlachten. Wie das Studio mitteilte, wird „Lemnis Gate“ ab dem 11. April 2023 auf allen Plattformen aus dem Verkauf genommen. Am 11. Juli werden auch die Multiplayer-Server abgeschaltet.

Shooter steht nicht einmal zwei Jahre nach Release vor dem Aus

„Wir möchten uns bei euch allen für eure Unterstützung bei Lemnis Gate bedanken“, schrieben die Entwickler von Ratloop Games Canada auf Steam. „Ihr habt uns bei vielen unglaublichen Runden in der Schleife begleitet. Wir haben es wirklich geliebt, eure Leidenschaft für das Spiel zu sehen, die verblüffenden Strategien, die entwickelt wurden und wie ihr diese innovative Variante des FPS-Genres angenommen habt.“

Wie das Studio schreibt, wäre „Lemnis Gate“ ein ehrgeiziges Projekt gewesen, das man gemeinsam zum Leben erweckt hätte. Die Nachricht zum Ende des Shooters würde man daher mit Bedauern teilen. Ab dem 11. April wird das Spiel auf allen Plattformen nicht mehr erhältlich sein. Die Multiplayer-Server sollen jedoch noch bis zum 11. Juli 2023 online sein. Nach diesem Datum werden die Server geschlossen. Konsolenspieler können danach weiterhin auf den lokalen Mehrspielermodus und die Trainingsmodi zugreifen. Auf dem PC wird „Lemnis Gate“ ab diesem Zeitpunkt jedoch gar nicht mehr spielbar sein.

In „Lemnis Gate“ stehen sich die Nutzer in einer 25-sekündigen Zeitschleife mit fünf abwechselnden Zügen in vierdimensionalen Kämpfen gegenüber. Die verschiedenen Charaktere, Weltraumagenten genannt, haben dabei unterschiedliche Fähigkeiten. In den fünf verfügbaren Runden kämpfen die Spieler gleichzeitig in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft.

