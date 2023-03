Streets of Rage 4: Kostenloses Update mit Custom Survival-Modus und 300 Anpassungen veröffentlicht

Streets of Rage 4:

Mit einem neuen kostenlosen Update hat "Streets of Rage 4" sowohl einige neue Funktionen als auch zahlreiche Anpassungen erhalten. Zudem ist das Spiel im Rabatt erhältlich.

Vor knapp drei Jahren veröffentlichten Dotemu, Lizardcube und Guard Crush Games das Beat ‚em Up „Streets of Rage 4“ und verpackten einen Klassiker in ein modernes Gewand. Seitdem hatte man mehrere DLCs veröffentlicht und das Spiel mit verschiedenen Balancing-Updates versehen.

Neue Modi und Aktionen

Nun haben die Entwickler ein weiteres Update veröffentlicht, mit dem zahlreiche weitere Verbesserungen sowie einige neue Funktionen hinzufügte. Fortan können die Spieler einen Custom Survival-Modus sowie kooperative Angriffe nutzen. Darüber hinaus wurden weitere zerstörbare Gegenstände in den Stages platziert, damit man den Kombozähler aufrechterhalten kann.

Insgesamt wurden über 300 Änderungen vorgenommen, die von kleinen spielerischen Anpassungen bis hin zu Balanceanpassungen vieles umfassen. Wer sich die vollständigen Patchnotes durchlesen möchte, sollte hier vorbeischauen.

„Streets of Rage 4“ ist für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch, den PC, iOS und Android erhältlich. Aktuell kann man sich das Spiel auf allen Plattformen zum halben Preis sichern, sodass man im PlayStation Store lediglich 12,49 Euro (statt 24,99 Euro) zahlen muss. Der „Mr. X Nightmare“-DLC ist ebenfalls rabattiert (3,99 Euro statt 7,99 Euro).

Wenn ihr einen Eindruck vom neuen Update erhalten möchtet, könnt ihr euch auch einen passenden Trailer anschauen.

