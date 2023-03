Der Herr der Ringe Gollum: Entwickler sprechen im Video über die neuen Geschichten

Zum Abschluss der Woche versorgte uns der Publisher Nacon mit einem frischen Entwickler-Tagebuch zu "Der Herr der Ringe: Gollum". In diesem gehen die Macher von Daedalic Entertainment auf die neuen Geschichten ein, die in dem Stealth-Adventure erzählt werden sollen.

Auch das vom Hamburger Studio Daedalic Entertainment entwickelte Fantasy-Abenteuer „Der Herr der Ringe: Gollum“ gehörte zu den Titeln, die im Rahmen der aktuellen Nacon Connect mit einem neuen Trailer versehen wurden.

Ergänzend dazu stellte der Publisher Nacon in Zusammenarbeit mit Daedalic Entertainment ein Entwickler-Tagebuch bereit. In diesem gehen die kreativen Köpfe des Hamburger Studios etwas näher auf die Arbeiten an den ganz neuen Geschichten im „Der Herr der Ringe“-Universum ein, die mit dem Stealth-Adventure erzählt werden.

Vor allem der Charakter von Gollum und dessen Entwicklung gehören zu den Themen, die in der Geschichte von „Der Herr der Ringe: Gollum“ behandelt werden.

Ein Wiedersehen mit alten Bekannten

Die Handlung von „Der Herr der Ringe: Gollum“ setzt parallel zu den Geschehnissen von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ ein und ermöglicht es euch, Mittelerde in der Haut des geheimnisvollen Charakters zu erkunden. Im Laufe der Geschichte werdet ihr Zeuge, wie Gollum immer mehr der Dunkelheit verfällt und sich im schlimmsten Fall in den Charakter verwandelt, der aus den Büchern und den Filmen bekannt ist.

Spielerisch wird mit „Der Herr der Ringe: Gollum“ ein klassisches Stealth-Adventure geboten, in dem ihr direkten Konfrontationen am besten komplett aus dem Weg geht. Schließlich handelt es sich bei Gollum ein Wesen, dessen physische Erscheinung alles Andere als beeindruckend ausfällt.

„Sie müssen klettern, springen und sich durch gefährliche Bereiche hindurchschleichen, um nicht erwischt zu werden und die Überhand zu behalten. Gollum ist geschickt und durchtrieben, wird aber auch von seiner gespaltenen Persönlichkeit geplagt. Es liegt also an den Fans zu entscheiden, ob die dunkle Seite von Gollum die Oberhand gewinnt oder ob in dem, was Sméagol einst war, noch ein Funken Vernunft steckt“, so die offizielle Beschreibung der Handlung weiter.

Einen konkreten Termin bekam „Der Herr der Ringe: Gollum“ bisher nicht spendiert. Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass das Stealth-Adventure bis Ende September 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erscheinen soll.

