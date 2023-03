The Last of Us Multiplayer: Stellenanzeige weist auf Cross-Gen-Titel hin

The Last of Us Multiplayer:

Das letzte Bild zum "The Last of Us"-Multiplayer.

Das PlayStation-Studio Naughty Dog sucht nach einem Multiplayer Quality Assurance Tester. Offensichtlich soll der gesuchte Kandidat die Qualität des kommenden „The Last of Us“-Multiplayers sicherstellen. Dieses Projekt wurde erstmals auf dem Summer Game Fest 2022 offiziell bestätigt.

PS4-Support ist noch nicht vorbei

In der Stellenanzeige steht jedenfalls an einer Stelle geschrieben: „Kenntnisse der Systeme PS4 und PS5.“ Offenbar erscheint das Spiel also nicht nur für die PS5, sondern auch die veraltete PS4. Plausibel wäre das durchaus, da Hermen Hulst noch im vergangenen Oktober weiteren PS4-Support versprach.

Weil es sich um einen Live-Service-Titel handelt, ist auch mit einem PC-Release zu rechnen. Somit könnte der Standalone-Multiplayer für drei verschiedene Systeme herauskommen und damit eine breitgefächerte Zielgruppe ansprechen. Vermutlich haben wir es mit einem Free-2-Play-Spiel zu tun, weshalb eine möglichst große Reichweite entscheidend sein dürfte.

Bisher hat Naughty Dog noch nicht verkündet, für welche Plattformen der Multiplayer entwickelt wird. Wir müssen uns also weiterhin gedulden, bis von offizieller Seite Informationen folgen.

Viele Details zum „The Last of Us“-Multiplayer gibt es ohnehin nicht. Laut Druckmann soll es sich aber um das bisher ehrgeizigste Projekt handeln. Das GaaS-Modell steht hierbei voll im Mittelpunkt. Naughty Dog finanziert das Ganze also durch Mikrotransaktionen und regelmäßige Battle Pässe, wofür sogar ein Experte angeheuert wurde.

Eine ausführliche Präsentation könnten wir auf dem diesjährigen PlayStation Event sehen. Dem Branchen-Insider Jeff Grubb zufolge veranstaltet Sony Interactive Entertainment einen großen Showcase, das kurz vor der E3 stattfindet.

