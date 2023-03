Chrono Cross: Remaster gibt es nur aus einem Grund

Das Remaster zu Chrono Cross wurde nur in Auftrag gegeben, weil Square Enix befürchtete, dass das Spiel nicht mehr für moderne Plattform zur Verfügung stehen könnte. Daraufhin begann das Unternehmen mit der Entwicklung.

Mit der „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ feierte das im Jahr 1999 erschienene PlayStation-Spiel sein Comeback. Square Enix veröffentlichte mit dem Titel nicht nur die Hauptgeschichte des Titels, sondern auch die Vorgeschichte in einer Art Audio-Novell. Diese war zum Release nur in Japan erhältlich.

Das Entwicklerteam hat nun verraten, dass es auch ganz anders hätte kommen können. Denn die Neuauflage gibt es nur aus einem bestimmten Grund, den Director Masato Kato und Komponist Yasunori Mitsuda nun in einem Interview verraten.

Chrono Cross hätte aussterben können

Square Enix begann die Arbeiten an dem Remaster, weil es Angst hatte, dass der Titel nicht mehr auf der aktuellen Konsolengeneration zur Verfügung steht. So hätten neue Spieler und Spielerinnen, die das Original nicht kennen, nie in den Genuss des Titels kommen können.

Die Angst rührte daher, dass es keine Abwärtskompatibilität für das Spiel gibt. Mit einem Game Archive-Service war es immerhin möglich, PS1-Klassiker auf der PS3 zu spielen. Doch zu dem Zeitpunkt erschien bereits die PS4 als Nachfolgekonsole und das Square Enix-Team wusste nicht, ob es diesen Game Archive-Service ebenfalls für PS4 geben würde.

Das war der Grund, wieso sich das Team entschloss, ein Remaster für PS4 in die Entwicklung zu geben. Da die PS4 im Jahr 2013 erschien, bedeutet das, dass „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ fast zehn Jahre Entwicklungszeit benötigt hat. Dabei handelt es sich allerdings eher um ein HD-Remaster als um ein vollständiges Remake.

Die „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ ist für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch erhältlich.

