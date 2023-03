Minecraft Legends: Grafikstil, Piglins und mehr im neuen Entwickler-Video thematisiert

Am Wochenende wurde ein neues Entwickler-Video zu "Minecraft Legends" veröffentlicht. In diesem gehen die Macher von Blackbird Interactive auf Themen wie den Grafikstil oder die Gestaltung der Piglins ein.

"Minecraft Legends" befindet sich für die Konsolen und den PC in Arbeit.

Mit „Minecraft Legends“ entsteht bei Mojang und den Entwicklern von Blackbird Interactive ein weiterer Spin-off auf Basis der erfolgreichen „Minecraft“-Marke.

Am Wochenende veröffentlichten die beiden Studios ein neues Entwickler-Tagebuch, mit dem uns die Macher von Blackbird Interactive einen weiteren Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Zu den Themen, über die in dem neuen Video gesprochen wird, gehört zum einen der Grafikstil von „Minecraft Legends“, mit dem die Welt des Spiels auf farbenfrohe Art und Weise zum Leben erweckt wird.

Auch auf die Piglins, die die Welt von „Minecraft Legends“ bevölkern, wird in dem neuen Dev-Diary etwas näher eingegangen.

Schlagt die Piglins zurück

In „Minecraft Legends“ erkundet ihr die Spielwelt aus der Third-Person-Perspektive und stoßt dabei auf allerlei friedliche Siedlungen, die von den Piglins genannten Wesen bedroht werden. Um die Bewohner vor den feindlichen Horden von Piglins und der fortschreitenden Ausbreitung ihrer Nether-Korruption zu retten, schließt ihr euch den verschiedenen Siedlungen an und unterstützt diese beim Kampf gegen die Piglins.

„Erforsche ein wunderschönes Land, das sowohl vertraut als auch geheimnisvoll ist, voller vielfältiger Lebewesen, üppiger Biome und reicher Ressourcen, die du brauchst, um deine Verteidigung aufzubauen und die Invasion der Piglins zu besiegen“, so die Entwickler weiter.

Neben der Kampagne wartet in „Minecraft Legends“ ein PvP-Modus, in dem ihr euch in prozedural generierten Welten einem Team anschließt, mit dem ihr strategisch klug zusammenarbeitet, um die Piglins zurückzudrängen und die gegnerische Basis zu Fall zu bringen.

Weitere Meldungen zu Minecraft Legends:

„Minecraft Legends“ erscheint am 18. April 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Minecraft Legends.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren