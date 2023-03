Overwatch 2: Führender Mitarbeiter verlässt das Unternehmen

Der Helden-Shooter „Overwatch 2“ verliert seinen Vizepräsidenten und kommerziellen Leiter. Auf Twitter kündigte Jon Spector seinen Abschied von Blizzard an. Er wird das Unternehmen nach sechs Jahren Zugehörigkeit zum Ende des Monats verlassen.

Er verlässt das Unternehmen, ohne einen Groll dagegen zu hegen. Er beschreibt, dass Overwatch das Highlight seiner Karriere gewesen ist und bedankt sich sowohl bei Blizzard als auch bei der „Overwatch“ -Community.

Overwatch verliert wichtigen Mitarbeiter

Spector hat bislang noch nicht verraten, wohin ihn seine Reise als nächstes führen wird. Blizzard war das erste Unternehmen aus der Videospielbranche, für das er gearbeitet hat. Zuvor war er für die National Basketball Association (NBA) und The Boston Consulting Group tätig.

Seine Leidenschaft für Overwatch ist nicht zu übersehen. Seinen Abschied postete Spector mit einem Bild, auf dem zwei Figuren von Tracer und Reaper zu sehen sind. Dabei handelt es sich um zwei spielbare Charaktere aus „Overwatch 2“.

Außerdem kündigte er an, dass er dem Spiel weiterhin als Spieler erhalten bleiben wird. In der Zukunft dürfen wir uns wohl noch auf einige Highlight-Videos mit seinem Maincharakter Moira freuen. In seinen Augen liegt das Spiel bei Game Director Aaron Keller und Executive Producer Jared Neuss in guten Händen.

Durch seine Liebe zu „Overwatch 2“ hat er auch in der Community ein hohes Ansehen genossen. In den Kommentaren finden sich zahlreiche Trauernde, die Spector nur das Beste für seine weitere Karriere wünschen.

Die Spieler und Spielerinnen haben ihn dafür gemocht, dass er sich nicht nur um die Community, sondern auch um die Firma und das Team hinter Blizzard gekümmert hat. Zudem wird er für seine Arbeiten und sein Engagement bei der Overwatch League (OWL) gewertschätzt.

