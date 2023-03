The Last of Us: Prequel eines externen Studios sollte sich mit Ellies Vergangenheit beschäftigen

The Last of Us:

Wie Naughty Dogs Neil Druckmann im Rahmen einer Pressekonferenz verriet, wurde zwischenzeitlich über ein Prequel zu "The Last of Us" nachgedacht. Dieses sollte bei einem externen Studio entstehen und sich mit der Vergangenheit von Ellie beschäftigen.

In einer Pressekonferenz zum Staffel-Finale der HBO-Serie zu „The Last of Us“ blickte Naughty Dogs Neil Druckmann in die Vergangenheit und enthüllte dabei ein interessantes Details zur Reihe.

Demnach planten die Entwickler von Naughty Dog seinerzeit ein Prequel zum originalen „The Last of Us“ aus dem Jahr 2013, das sich mit der Vergangenheit der Protagonistin Ellie beschäftigen sollte. Unter anderem sollte es um Ellies Mutter Anna und ihr Schicksal gehen. Zunächst plante Naughty Dog hier eine animierte Serie, in der auf Annas Geschichte und die Vergangenheit von Elli eingegangen werden sollte.

Als verschiedene Konzepte nicht den erhofften kreativen Erfolg brachten, dachten die Verantwortlichen von Naughty Dog um und planten ein Prequel in Form eines Videospiels.

Eine Auftragsarbeit eines externen Studios

Dieses sollte interessanterweise nicht bei Naughty Dog entstehen. Stattdessen führte Naughty Dog laut Druckmann Gespräche mit einem nicht näher genannten externen Studio, die im Endeffekt jedoch im Sand verliefen. Wie Druckmann ausführte, hätten wir in dem Prequel nicht nur mehr über die Hintergründe von Ellie und Anna erfahren. Auch die Geschichte von Ellies leiblichem Vater wäre demnach thematisiert worden.

Wie Druckmann andeutete, könnte die geplante Handlung des gescheiterten Prequels zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aufgegriffen werden: „Ich werde sagen, dass einige Sachen für die Mutter und den Vater geschrieben wurden, als wir mit diesem anderen Spielestudio sprachen, um möglicherweise einen Titel rund um Anna zu machen.“

„Ich zögere, etwas darüber zu sagen. Denn wie ich jetzt mehrmals herausgefunden habe, erblicken Geschichten, die ich für gescheitert gehalten habe und die niemals das Licht der Welt erblicken sollten, manchmal eben doch das Licht der Welt“, so Druckmann weiter.

Sollten sich die Verantwortlichen von Naughty Dog dazu entschließen, die besagten Geschichten doch noch einmal aufzugreifen, könnte dies in der nächsten Staffel der HBO-Serie oder einem möglichen „The Last of Us Part 3“ passieren. Offiziell angekündigt wurde der Nachfolger bislang allerdings nicht.

