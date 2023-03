The Last of Us Staffel 2: Auf Bella Ramsey wird nur unter einer Bedingung verzichtet

The Last of Us Staffel 2:

Die zweite Staffel von "The Last of Us" wurde längst bestätigt. Und auch ein Widersehen mit Bella Ramsey wird es darin geben. Nur unter einer Bedingung müsste sie ersetzt werden.

Die TV-Serie „The Last of Us“ wird fortgesetzt, nachdem die erste Staffel zu einem riesigen Erfolg wurde und die Verkäufe der zugrundeliegenden Videospiele beflügeln konnte. Doch wie steht es um die Besetzung, vor allem im Fall der älter werdenden Ellie?

Im Rahmen einer Pressekonferenz zum Staffelfinale räumte Neil Druckmann, der ausführende Produzent und Co-Präsident von Naughty Dog, in Bezug auf Bella Ramsey Bedenken aus dem Weg. Auch in der zweiten Staffel soll sie wieder in die gewohnte Rolle schlüpfen.

„Als wir das Spiel entwickelt haben, hatten wir unglaubliches Glück“, so Druckmann. „Es war wie ein Glücksgriff, dass wir Ashley Johnson gefunden haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Version von Ellie jemand anderes sein könnte. Und dann hatten wir mit Bella wieder einen Glücksgriff.“

Was ist, wenn Ramsey nicht mehr möchte?

Allerdings gäbe es eine Bedingung, die dazu führen würde, dass die zweite Staffel von „The Last of Us“ ohne Bella Ramsey in der Rolle von Ellie gedreht werden müsste – nämlich wenn sie sich weigert. Doch auch in diesem Fall wäre nicht das letzte Wort gesprochen, wie Druckmann scherzhaft ergänzte.

„Wir haben großes Glück, dass wir Bella und den Stoff, den ihr in dieser Staffel sehen konntet, haben. Die einzige Möglichkeit, wie wir jemals in Betracht ziehen würden, Bella neu zu besetzen, wäre, wenn sie sagen würde: Ich will nicht mehr mit euch arbeiten. Und selbst dann bin ich mir nicht sicher, ob wir ihr das gönnen würden. Wir könnten sie immer noch dazu zwingen, in Staffel 2 zurückzukommen“, so Druckmanns Worte.

Auch der Showrunner Craig Mazin stimmte dem zu und wies darauf hin, dass „[Ramsey] jetzt 19 Jahre alt ist, was – nebenbei bemerkt – dem Alter von Ellie in The Last of Us Part 2 entspricht.“

Das heißt, auch in der zweiten Staffel von „The Last of Us“ werden Zuschauer wieder die gewohnte Darstellerin von Ellie erleben. Gestartet werden könnte die Fortsetzung voraussichtlich schon Ende des kommenden Jahres.

Offen ist, wie die zweite Staffel von „The Last of Us“ strukturiert wird, denn laut Mazin ist „The Last of Us Part 2“ deutlich „mehr als nur eine Staffel Fernsehen wert“, was darauf hindeuten könnte, dass intern bereits mit einer dritten Staffel geplant wird. Dabei könnte die nicht-lineare Zeitlinie der Erzählung für ein erweitertes Erlebnis sorgen.

Während die erste Staffel von „The Last of Us“ beendet ist, können sich Zuschauer mit einer Art Bonusepisode beschäftigen, die einen Blick auf die Dreharbeiten gewährt. Ein entsprechender Teaser wurde auf Twitter veröffentlicht:

Go behind the scenes with the cast and crew of #TheLastofUs to see how they brought the show to life in a special behind the scenes featurette. Making Of The Last Of Us streams after the season finale, Sunday on @HBOMax. pic.twitter.com/BvsW8onvLU — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) March 9, 2023

