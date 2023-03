Wo Long Fallen Dynasty: So besiegt ihr Sun Jian – Guide, Tipps

"Wo Long: Fallen Dynasty"-Bossgegner Sun Jian hat im wahrsten Sinne den Tiger in sich! Wir geben euch in unserem Guide ein paar Tipps für den Kampf gegen ihn.

Achtung, es folgen Spoiler: Mittlerweile habt ihr ungefähr die Hälfte von „Wo Long: Fallen Dynasty“ erreicht, doch natürlich warten noch allerlei starke Bossgegner im Soulslike auf euch. In diesem Boss-Guide geben wir euch nachfolgend einige Tipps für den Kampf gegen Sun Jian.

Tiger King?

Nachdem ihr es im Laufe des fordernden Action-RPGs bereits mit Stier- und Schlangen-Dämonen zu tun bekommen habt, steht ihr nun einem Tiger-Dämon gegenüber. Sun Jian ist dabei eine durchaus imposante Erscheinung. Im Kampf vertraut das Muskelpaket vor allem auf seinen Schwanz und seine kräftigen Klauen. Verglichen mit den übrigen Tier-Dämonen sollte euch dieser ehrlich gesagt allerdings nicht allzu viel abverlangen.

Einmal hat dieser Bossgegner nur eine einzige Phase und sein Verhalten während des Kampfes ändert sich auch nicht allzu sehr. Darüber hinaus habt ihr hier standardmäßig zwei KI-Begleiter an eurer Seite, die euch unterstützen. Es ist also ein Kampf 3 gegen 1, was es entspannter macht.

Damit eure Mitstreiter nicht ihren Kampfeswillen verlieren, solltet ihr sie ab und an ermutigen, was ihnen einen kleinen Boost gibt. Als Gottbestie empfehlen wir euch für diesen Kampf entweder Qinglong oder Tengshe. Fokussiert euch des Weiteren darauf, die kritischen Angriffe des „Wo Long“-Bosses mit der Kreis-Taste zu parieren, um so seine Willensanzeige nach und nach zu füllen. Wenn ihr es euch zutraut, könnt ihr selbstverständlich auch in den Nahkampf übergehen.

Mit euren zwei (beziehungsweise mit Tengshe drei) Verbündeten an eurer Seite, sollte Sun Jian keine allzu große Herausforderung darstellen. Ihr könnt eure KI-Buddys zwischenzeitlich auch die Arbeit überlassen, während ihr euch heilen oder kurz verschnaufen müsst. So sollte der Kampf gut zu bewältigen sein.

Und nun sind wir auch schon am Ende unseres kleinen Boss-Guides angelangt. Solltet ihr noch weitere Tipps für die übrigen „Wo Long: Fallen Dynasty“-Bossgegner benötigen, schaut euch sehr gerne unsere anderen Artikel zum Soulslike an. Ansonsten wünschen wir euch natürlich weiterhin viel Spaß im alten China.

Wie seid ihr mit Sun Jian in „Wo Long: Fallen Dynasty“ zurechtgekommen?

