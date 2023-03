Wo Long Fallen Dynasty: So besiegt ihr Taotie – Guide, Tipps

In "Wo Long: Fallen Dynasty" bekommt ihr es auch mit einigen waschechten Monstern zu tun, etwa Taotie. Wir geben euch in unserem Guide einige Tipps, um den Boss zu besiegen.

Achtung, es folgen Spoiler: Nachdem ihr gegen Lu Bu gewinnen konntet, warten natürlich noch viel mehr Bossgegner in „Wo Long: Fallen Dynasty“ auf euch. Hierzu zählt unter anderem das Monster Taotie, um das es in diesem Boss-Guide gehen soll. Wir geben euch nachfolgend einige Tipps für den Kampf.

Konzentriert euch auf die Füße

Dieses monströs anmutende Wesen sieht gefährlicher aus, als es eigentlich ist. Im Gegensatz zu Lu Bu oder auch Aoye ist dieser Bossgegner deutlich einfacher zu besiegen. Da Taotie einige seiner Attacken mit Feuermagie verstärkt, bieten sich in diesem Kampf vor allem Wasserzauber und eine passende Gottbestie an.

Der Schlagabtausch mit diesem „Wo Long“-Boss lässt sich in drei Phasen unterteilen: Zunächst wird euer Feind mehrere Kristalle auf euch abschießen, die ihr mit der Kreis-Taste ablenken solltet. Geht anschließend in den Nahkampf über und bearbeitet eines der Beine. Pariert die Stampfer des Monsters und achtet auf die Sprungattacken. Sobald ihr genug Schaden angerichtet habt, wird der Bossgegner in die Knie gehen und ihr könnt einen kritischen Treffer landen.

Phase 2 läuft sehr ähnlich ab. Bearbeitet weiter Taoties Beine und achtet auf seine Attacken. Sobald ihr dem Boss genug Schaden zugefügt habt, wird er erneut zusammenbrechen. Diesmal wird jedoch eine Kristallkonstruktion erscheinen, auf der ihr nach oben klettern müsst. Sobald ihr oben angekommen seid, müsst ihr nur noch ein kleines Stück gehen, um den nächsten kritischen Treffer anbringen zu können. Damit leitet ihr schließlich die finale Phase ein.

In dieser ändert sich der Ablauf des Kampfes etwas, denn Taotie wird nun versuchen, euch mit einem Sprung unter seinem Bauch zu zerquetschen. Gutes Timing ist der Schlüssel zum Sieg, denn ihr müsst seinen Spezialangriff unbedingt parieren. Sobald euch das geglückt ist, könnt ihr den finalen Todesstoß anbringen. An sich benötigt ihr also drei kritische Treffer, um den „Wo Long“-Boss auszuschalten. Wenn ihr gut aufpasst, ist der Kampf also ziemlich schnell vorbei.

Damit sind wir auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Falls ihr noch mehr Tipps für die übrigen „Wo Long: Fallen Dynasty“-Bossgegner benötigen solltet, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Artikel zum Soulslike. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit dem Action-RPG.

Hat euch Taotie in „Wo Long: Fallen Dynasty“ große Probleme bereitet?

