Wo Long Fallen Dynasty: So besiegt ihr Xiahou Dun – Guide, Tipps

Fliegende Bossgegner sind in Soulslikes oft ein Ärgernis und dabei bildet Xiahou Dun in "Wo Long: Fallen Dynasty" keine Ausnahme. Wir geben euch in unserem Boss-Guide nachfolgend ein paar Tipps für das Duell.

Achtung, es folgen Spoiler: Nach eurem Sieg über Krieger Dong Zhuo wartet kurz darauf bereits der nächste „Wo Long: Fallen Dynasty“-Bossgegner auf euch. In diesem Boss-Guide geben wir euch nachfolgend einige Tipps, um das Duell gegen den dämonischen Kämpfer Xiahou Dun erfolgreich zu bestehen.

Haltet Abstand und achtet auf die Drehungen

Xiahou Dun erinnert noch immer entfernt an einen Menschen, auch wenn er nach seiner Verwandlung nun deutlich mehr wie ein Dämon aussieht, inklusive seiner Flügel und seiner großen Sichel. Darüber hinaus brennt sein Körper nahezu die ganze Zeit über, was dafür sorgt, dass er stets Elementarschaden verursacht. Er stellt somit in mehrerlei Hinsicht eure Fähigkeiten auf die Probe, denn er ist schnell, kann fliegen, Feuermagie nutzen und hat mit seiner Waffe eine große Reichweite.

Wichtig ist, dass ihr zunächst ein Gefühl für seine Angriffe bekommt. Bei vielen dieser Attacken nutzt der „Wo Long“-Boss seinen Schwung aus den Schlägen vorausgehenden Drehungen. Das Timing kann hierbei etwas knifflig sein und es ist sinnvoll, etwas Abstand zum Gegner zu halten. Des Weiteren solltet ihr wenigstens einen KI-Begleiter dabei haben, denn dieser kann den Dämon zwischenzeitlich von euch weglocken und beschäftigen.

Der Bosskampf gegen Xiahou Dun ist mitunter ziemlich chaotisch, weil auf dem Bildschirm wirklich allerlei abgeht. Deshalb kann es zwischenzeitlich schwierig sein, die Übersicht zu behalten. Zudem haben es insbesondere die Spezialangriffe des geflügelten Dämons ordentlich in sich. Hier müsst ihr unbedingt versuchen, so oft wie möglich die eingehenden Attacken mit der Kreis-Taste zu parieren, um so die Willensanzeige des Bosses zu füllen.

Ansonsten müsst ihr euch vor allem vor seinen Flugangriffen in Acht nehmen, bei denen er schnell auf euch zugesaust kommt, und einer Sprungattacke. Hier ist das Zeitfenster für eure Paraden teilweise durchaus knifflig und benötigt etwas Übung. Auch seine Magieangriffe mit Feuerbällen können nervig sein. Der „Wo Long“-Bosskampf gegen Xiahou Dun kann somit recht anspruchsvoll sein, doch mit gutem Timing und dem richtigen Einsatz eures KI-Buddys werdet ihr gewinnen.

Und nun sind wir auch schon wieder am Ende unseres kleinen Boss-Guides angelangt. Falls ihr ein paar Tipps für die übrigen „Wo Long: Fallen Dynasty“-Bossgegner benötigen solltet, schaut euch gerne unsere weiteren Artikel zum Action-RPG an. Ansonsten wünschen wir euch auch weiterhin viel Spaß im alten China.

Was fandet ihr beim Kampf gegen Xiahou Dun in „Wo Long: Fallen Dynasty“ besonders knifflig?

Weitere Meldungen zu Wo Long: Fallen Dynasty.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren